Des médias uruguayens couvrent la visite officielle du président de l’AN Vuong Dinh Hue

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne est allé rendre hommage au général José Gervasio Artigas, héros national de l’Uruguay. Photo : VNA

La visite officielle en Uruguay du président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, est un événement diplomatique important qui a retenu l'attention des médias locaux.



Les principales agences de presse du pays sud-américain ont entièrement couvert les activités importantes du président de l’AN Vuong Dinh Hue, notamment sa rencontre avec le président uruguayen Luis Lacalle Pou, ses entretiens avec le président du Sénat et vice-président uruguayen Beatriz Argimon et le président de la Chambre des représentants Sebastian Andujar, ainsi qu'une rencontre avec le président du Parlement du Marché commun du Sud (MERCOSUR) (PARLASUR), Gustavo Penades.



Ils ont souligné que la visite du président de l’AN Vuong Dinh Hue revêt une importance particulière car il s'agit du premier voyage dans ce pays sud-américain d'un haut dirigeant du Vietnam depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques il y a 30 ans.



La visite contribuera à intensifier davantage la coopération entre les deux organes législatifs, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle et à promouvoir une coopération bilatérale durable, ont-ils noté.



Les médias locaux ont également rapporté les résultats de la visite, notamment la signature d'un accord de coopération entre l'AN du Vietnam le Sénat et la Chambre des représentants de l'Uruguay, affirmant que c'est la première fois que les deux organes législatifs du Vietnam et de l'Uruguay ont signé un tel accord, qui montre l'importance que les chambres haute et basse de l'Uruguay attachent au renforcement des liens avec ce pays d'Asie du Sud-Est.



Les médias de Montevideo ont également couvert la rencontre du plus haut législateur vietnamien avec le maire Mauricio Zunino et ont souligné l'honneur de l'administration et du peuple local lorsque le président de l’AN Vuong Dinh Hue a accepté l'invitation à devenir citoyen d'honneur de cette ville.



En particulier, les dirigeants uruguayens ont fréquemment mis à jour leurs pages de réseaux sociaux avec des nouvelles de la visite. La page Facebook de la présidente du Sénat Beatriz Argimon a partagé des informations sur la cérémonie d’accueil et les entretiens avec le président de l’AN Vuong Dinh Hue. Entre-temps, les images de la cérémonie de présentation de la citoyenneté d'honneur publiées par le compte Twitter de la ville de Montevideo ont enregistré plus de 7.000 vues.