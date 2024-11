Des médias mexicains apprécient le rôle du Vietnam dans les forums multilatéraux

L'article sur les contributions du Vietnam à l'APEC sur le journal Voces Del Periodista. Photo : capture de l'écran

Les initiatives et les contributions efficaces du Vietnam à d'importants forums internationaux tels que le Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le Sommet du G20, confirment le prestige et la position croissants du pays sur la scène internationale.



À l'occasion des visites officielles du président vietnamien Luong Cuong au Chili et au Pérou et de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 au Pérou, de la participation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Sommet du G20 et de sa visite en République dominicaine, de nombreux grands journaux mexicains ont souligné le rôle dynamique du Vietnam dans les mécanismes multilatéraux.



Dans un article sur les contributions du Vietnam à l'APEC, Voces Del Periodista - un forum des journalistes mexicains -, a précisé qu’en 26 ans de participation à l'APEC, le Vietnam était l'un des rares membres à avoir assumé avec succès le rôle d'hôte de l'APEC à deux reprises, en 2006 et 2017, ainsi que l'un des membres les plus actifs dans la proposition d'initiatives et de projets de l’APEC.



Selon le magazine bimensuel Voces Del Periodista publié fin novembre, depuis le début de 2024, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions au processus de coopération de l'APEC, en mettant en œuvre de nombreuses initiatives et des projets dans les domaines de la réforme structurelle, de la finance, des sciences et technologies, de l’innovation, du développement des ressources humaines, du tourisme, de l’agriculture, de la réponse au changement climatique, de la croissance durable et inclusive. Le Vietnam préside actuellement le groupe chargé de l’élaboration de l’Agenda de réforme structurelle de l'APEC pour la période 2026-2030 (APEC Structural Reform Agenda for 2026-2030), ainsi que l'élaboration du Rapport sur la politique économique de l'APEC 2025.



Selon Mouris Salloum George, auteur de l’article, également président de l'Association des journalistes mexicains, lors des activités organisées dans le cadre de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024, le président vietnamien Luong Cuong a présenté de nombreuses propositions stratégiques pour promouvoir le rôle et la position de l'APEC dans la coopération et les liens économiques internationaux.



De son côté, le journal Regeneración du Parti au pouvoir au Mexique, le Mouvement régénération nationale (Morena), a publié le 17 novembre un article estimant que la participation du Premier ministre Pham Minh au Sommet du G20 au Brésil confirmerait les contributions responsables du Vietnam à la résolution des défis mondiaux. De même, à travers cette tournée, le Vietnam consolidera et promouvra sa coopération avec des partenaires dans de nombreux domaines.



Selon Regeneración, en plus de la participation à l'APEC 2024 au Pérou du président Luong Cuong et au Sommet du G20 au Brésil du Premier ministre Pham Minh Chinh, les visites de ces deux dirigeants vietnamiens dans des pays d'Amérique latine témoignent des relations de plus en plus étroites et substantielles entre le Vietnam et l’Amérique latine et marquent une transformation remarquable, à savoir le passage d’amis traditionnels à des partenaires d’intégration.



En particulier, selon l’auteur de l’article, Pedro Gellert, à l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Mexique en 2025, dans le cadre des activités au Sommet du G20 au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique. - VNA/VI