Des médias internationaux couvrent l'entretien entre les secrétaires généraux du PCV et du PCC

Des médias chinois et internationaux ont publié les 12 et 13 décembre de nombreux articles sur l'

entretien

entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Répubique populaire de Chine Xi Jinping.

L'agence de presse Xinhua, le Global Times (une publication du Quotidien du Peuple, porte-parole du Comité central du PCC) et ChinaDaily ont tous publié des informations et des photos de l'entretien et de la visite, mentionnant les perspectives de promotion de la coopération entre les deux pays après cette visite.

Dans l'après-midi du 12 décembre, la Télévision centrale de Chine (CCTV) a cité le secrétaire général du PCC et président chinois exprimant sa joie de se rendre à nouveau au Vietnam après 6 ans, soulignant l'amitié entre les deux pays et envoyant ses sincères remerciements au Vietnam pour son accueil chaleureux.

Selon l'agence de presse Xinhua et le Quotidien du Peuple, le secrétaire général du PCC et président chinois

Xi Jinping

s'est dit convaincu que, grâce aux efforts conjoints des deux parties, les relations entre les deux pays entreraient dans une nouvelle phase marquée par une confiance politique mutuelle accrue, une coopération sécuritaire plus concrète, une coopération mutuellement bénéfique plus approfondie, un soutien plus fort des habitants, une coopération multilatérale plus étroite et une meilleure gestion des divergences, que l'édification socialiste en Chine et au Vietnam remporterait de nouveaux succès, et que les deux pays apporteraient une nouvelle contribution à la stabilité, au développement et à la prospérité dans la région voire dans le monde.

Selon un article publié sur le site web japonais Nikkei Asia, le secrétaire général du PCV

Nguyen Phu Trong

et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping ont convenu que les deux pays construiraient une "communauté tournée vers un avenir partagé" et renforceraient leurs relations bilatérales.

L'agence de presse japonaise Kyodo a rapporté qu'à l'issue de leur entretien, les deux dirigeants avaient passé en revue 36 documents de coopération dans de nombreux domaines signés par les deux parties. Ils avaient convenu d'approfondir les relations bilatérales à travers une déclaration commune sur la construction d'une "Communauté tournée vers un avenir partagé" Vietnam-Chine. Les deux parties avaient également convenu de résoudre leurs désaccords par des moyens pacifiques.

Plusieurs autres organes de presse telles que AFP, Reuters, Bloomberg, le Financial Times, le South China Morning Post..., ont également couvert cet événement. -VNA/VI