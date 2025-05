Des médecins vietnamiens réussisent une opération cardiaque in utero sur une Singapourienne

Des médecins lors de l’intervention cardiaque in utero sur la patiente singapourienne. Photo : VNA



Des spécialistes en intervention fœtale et des cardiologues pédiatriques de l’hôpital Tu Du et de l’Hôpital pédiatrique n°1, à Hô Chi Minh-Ville (Sud) ont réalisé avec succès mercredi 28 mai, une intervention cardiaque in utero complexe sur le fœtus de 22 semaines d’une patiente singapourienne.

La patiente chez qui une malformation cardiaque congénitale grave avait été diagnostiquée, a été orientée par l’Hôpital pour femmes et enfants KK de Singapour vers les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville pour y être prise en charge, en raison de l’indisponibilité de cette procédure avancée à Singapour.

Ce cas marque la neuvième intervention cardiaque fœtale réalisée à Hô Chi Minh-Ville. Elle a été considérée comme la plus exigeante techniquement à ce jour en raison de l’âge gestationnel extrêmement précoce du fœtus (à peine 600 grammes) et de la gravité de la pathologie, diagnostiquée avec une atrésie aortique rare et potentiellement mortelle.

Cette mère de 41 ans attend son premier enfant en septembre 2025, après plus de dix ans d’infertilité due à une fécondation in vitro (FIV). Sa grossesse a été difficile. Les médecins singapouriens ont diagnostiqué chez le fœtus une grave malformation cardiaque congénitale, présentant un risque élevé de mortinatalité.

La patiente a subi un examen cardiaque fœtal approfondi à l’Hôpital pédiatrique n°1, qui a confirmé le diagnostic initial. Les équipes médicales des deux hôpitaux vietnamiens ont ensuite organisé une consultation virtuelle avec des experts australiens et français de premier plan. Tous se sont accordés sur le diagnostic et sur la nécessité d’une intervention urgente pour sauver le fœtus.

Le fait qu’un hôpital de premier plan à Singapour ait proactivement orienté un patient vers Hô Chi Minh-Ville pour y être soigné témoigne non seulement de la confiance dans l’expertise médicale locale, mais aussi de la reconnaissance par l’ASEAN des capacités avancées du Vietnam en matière de médecine fœtale.

Cela marque une étape importante dans le développement de la médecine fœtale et des techniques médicales avancées à Hô Chi Minh-Ville, réaffirmant la détermination de cette métropole du sud à devenir un pôle médical spécialisé de premier plan en Asie du Sud-Est. – VNA/VI