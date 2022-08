Des lycéens hanoïens remportent sept prix aux Olympiades d'astronomie et d'astrophysique

Sept élèves du lycée d'excellence Hanoï - Amsterdam participant aux 15es Olympiades internationales d'astronomie et d'astrophysique ont remporté une médaille d'argent, cinq de bronze et un prix d'encouragement, a annoncé lundi le Service de l'Education et de la Formation de Hanoï.

La délégation vietnamienne participant aux 15es Olympiades internationales d'astronomie et d'astrophysique. Photo: hanoimoi.com.vn

Bui Gia Nhat Minh, en première, a décroché une médaille d'argent. Les cinq médailles de bronze ont été remportées par Do Quynh Anh, Tran Quang Minh Duy, Vu Hoang Quoc Bao, Nguyen Anh Loc (en seconde) et Nguyen Duc Hiep (en première). Nguyen Manh Hung, en seconde, a décroché un prix d'encouragement.

Les 15es Olympiades internationales d'astronomie et d'astrophysique ont eu lieu du 14 au 22 août en Géorgie, réunissant des élèves de 60 pays et territoires. La délégation vietnamienne comprenait neuf élèves du lycée d'excellence Hanoï - Amsterdam.

En 2021, le Vietnam a remporté deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze à ces Olympiades.