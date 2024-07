Des journalistes asiatiques et des amis chinois expriment leur regret du décès du SG du Parti Nguyên Phu Trong

Le journaliste Khieu Kola, conseiller principal du président du Club des journalistes cambodgiens (CCJ). Photo: VNA

Le journaliste Khieu Kola, conseiller principal du président du Club des journalistes cambodgiens (CCJ), a exprimé son regret de ne plus avoir l'opportunité de continuer à contempler, partager et diffuser des histoires et des idées intéressantes, des œuvres et des articles profonds exprimés du secrétaire générral du Parti Nguyên Phu Trong au peuple cambodgien.

Selon Khieu Kola, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est une personne dotée de nobles qualités morales et d'un style de vie simple, et digne d'être un excellent élève du président Hô Chi Minh.

A Pékin, le journaliste Wei Wei, a exprimé sa tristesse et déclaré que le peuple chinois avait également perdu une personne qui avait toujours favorisé les relations entre les deux pays, un compagnon pour l'oeuvre socialiste.



Il a déclaré que le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong avait grandement contribué à la construction et au développement du pays, à l'amélioration de la vie du peuple, à la promotion de l’édification du Parti et à la prévention et à la lutte contre la corruption.



Le 26 juillet, à Pékin, de nombreuses agences, ministères, succursales, localités et personnalités de l'amitié chinoise, d'anciens fonctionnaires ayant travaillé au Vietnam, des représentants du corps diplomatique à Pékin et une importante communauté vietnamienne sont venus à l'ambassade du Vietnam en Chine pour rendre hommage au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Près de 60 ans d'activités révolutionnaires riches et persistantes, le professeur, docteur et secrétaire général Nguyen Phu Trong, avec son intelligence érudite et aiguisée, a laissé à tout le Parti, à tout le peuple et à toute l'armée un système idéologique et théorique précieux sur la voie révolutionnaire du Vietnam dans la nouvelle ère.

Sous la direction du secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Vietnam est devenu un partenaire fiable, un membre actif et responsable sur la scène internationale ; ne cesse de s'intégrer de manière profonde et intégrale dans la politique internationale, l'économie mondiale et la civilisation humaine.

L'élément qui persiste dans toute la pensée de Nguyen Phu Trong, c'est le peuple et l'homme ; c'est de servir le peuple avec dévouement, c'est d'édifier l'homme nouvel socialiste et c'est de consolider constamment la solidarité et l'unité, avant tout au sein du Parti, la grande union nationale et la solidarité internationale pure.- VNA/VI