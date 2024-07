Des jeunes biologistes vietnamiens raflent trois or et un argent au Kazakhstan

Des lycéens vietnamiens ont été décorés de médailles d’or et d’argent au Kazakhstan.. Photo : VNA

Les quatre lycéens vietnamiens en lice aux 35es Olympiades internationales de biologie (IBO) 2024 ont remporé trois médailles d’or et une d’argent, a informé dimanche 14 juillet le ministère de l’Education et de la Formation.



Dang Tuân Anh, en 12e année du Lycée Chu Van An à Hanoi, Nguyên Tiên Lôc en 12e année du Lycée d’excellence des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoi, et Nguyên Si Hiêu en 12e année du Lycée d’excellence Trân Phu dans la ville de Hai Phong ont raflé l’or. La médaille d’argent est revenue à Hô Duc Trung, en 12e année du lycée d’excellence Quôc Hoc dans la province de Thua Thiên-Huê, a-t-il précisé.



Le Vietnam est ainsi classé 3e parmi les 81 pays et territoires participant aux IBO 2024 organisées du 7 au 13 juillet 2024 en République du Kazakhstan, a-t-il indiqué, ajoutant que les résultats des candidats vietnamiens à cette édition sont les meilleurs depuis 2019.

Cette édition a connu le plus grand nombre de pays participants, avec 81 pays et territoires représentés par 320 candidats. – VNA/VI