Des intellectuels vietnamiens au Luxembourg partagent leur expérience dans la construction d'une place financière internationale

Alors que le Vietnam s'efforce de devenir une place financière internationale, le rôle des intellectuels vietnamiens à l'étranger, en particulier ceux des grands centres financiers comme le Luxembourg, devient de plus en plus important.

Grâce à leur expertise et à leur compréhension approfondie de la finance mondiale, ils offrent non seulement des perspectives stratégiques, mais peuvent également contribuer directement à la réalisation de cette ambition.

Pham Thi Huong Ly, master en comptabilité et audit, responsable de l'information financière chez Aztec Luxembourg, société spécialisée dans les services financiers aux fonds d'investissement, a expliqué que, forte de son expérience au Luxembourg, au Vietnam et à Singapour, pour établir une place financière internationale performante, il est nécessaire de mettre en place un cadre institutionnel transparent qui protège les droits des investisseurs.

Selon Pham Thi Huong Ly, les investisseurs recherchent toujours un environnement d'investissement stable où la transparence et la sécurité financière sont des priorités absolues.

Par ailleurs, des ressources humaines de haute qualité sont indispensables, a-t-elle déclaré, soulignant que la direction et le personnel de la place financière doivent posséder une connaissance approfondie de l'international pour répondre aux exigences du marché financier mondial. Cela garantit non seulement l'efficacité des opérations, mais aussi la confiance des investisseurs.

Pham Thi Huong Ly a souligné l'importance d'une infrastructure juridique solide, notamment face à l'aggravation des menaces de cybersécurité. Elle a insisté sur la nécessité d'établir un cadre juridique bien structuré, intégrant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA) et les technologies financières (FinTech), afin d'atténuer les risques de cyberattaques – une préoccupation à laquelle le Luxembourg s'attaque avec une nouvelle réglementation qui devrait entrer en vigueur en 2025.

Elle a également souligné le rôle des forums internationaux dans la promotion de l'image de la place financière vietnamienne, ajoutant que l'organisation de conférences et de forums attirera l'attention des investisseurs nationaux et internationaux, créant ainsi des opportunités de collaboration internationale.

Nguyen Doan Hoai Thu, titulaire d'un Master en Nouvelles Technologies à Paris et actuellement en poste à la Chambre de Commerce du Luxembourg, a indiqué que le Luxembourg pourrait devenir un partenaire stratégique clé pour aider le Vietnam à développer sa place financière internationale, et ce, sur trois axes principaux : l'expertise financière et l'innovation technologique, le soutien au développement du marché financier vietnamien et la passerelle vers les investisseurs européens.

Selon Nguyen Doan Hoai Thu, le Luxembourg est l'un des principaux pôles financiers européens, excellant dans la gestion de fonds d'investissement, la FinTech et la RegTech (technologie réglementaire). Cette expertise peut aider le Vietnam à concevoir un système financier compétitif et à attirer des capitaux internationaux grâce à des liens étroits avec de grandes institutions financières.- VNA/VI