Des ingénieurs vietnamiens à nouveau champions du “Global AI Challenge” à Hong Kong (Chine)

Un groupe de trois ingénieurs vietnamiens a remporté le premier prix du concours international d’intelligence artificielle appliquée au secteur du bâtiment et de l’ingénierie (The Global AI Challenge for Building E&M Facilities), organisé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine).

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 8 août au Parc scientifique de Hong Kong. Cette édition 2025 a réuni plus de 200 équipes de 26 pays et territoires.

Le concours comportait deux épreuves organisées de juin à août, à la fois en ligne et en présentiel: développer un modèle d'IA capable de prévoir les besoins en climatisation de plusieurs bâtiment; proposer des solutions innovantes pour le secteur du bâtiment et de l'ingénierie.

Cette plateforme d’échanges a permis aux chercheurs, étudiants, experts en IA, start-up et professionnels du secteur de présenter les applications les plus avancées de l’intelligence artificielle dans le domaine du bâtiment et de l’ingénierie.

Les participants au concours. Photo : VNA

Organisé conjointement par le Département des services électriques et mécaniques de Hong Kong et l’Association des sciences et technologies du Guangdong (Chine), et soutenu par des géants technologiques comme Huawei, Alibaba et Siemens, le concours a attiré des ingénieurs et des étudiants de divers pays et régions, tels que Singapour, la Chine continentale, Hong Kong (Chine) et le Vietnam.

La première édition, en 2022, avait eu lieu entièrement en ligne et la même équipe d’ingénieurs vietnamiens avait déjà remporté le premier prix. - VNA/VI