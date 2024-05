Des gardes-frontières honorés pour leurs opérations de trafic de drogue

Photo : VNA

Le ministère de la Défense a organisé le 27 mai une cérémonie à Hanoï pour honorer les gardes-frontières pour leurs réalisations exceptionnelles dans la lutte contre les crimes liés à la drogue et à la contrebande.



Un rapport présenté lors de l'événement a souligné le rôle du Département de prévention et de contrôle de la drogue et du crime du Haut commandement des gardes-frontières dans la direction des opérations contre les réseaux de trafic de drogue opérant via les postes de contrôle frontaliers terrestres du Vietnam avec le Laos.



Il détaille une collaboration fructueuse en mai entre le département et les gardes-frontières des provinces centrales de Quang Tri et Ha Tinh. Cet effort conjoint a permis le démantèlement de trois réseaux de trafic de drogue, l'arrestation de 13 individus et la saisie de stupéfiants illégaux. Les objets confisqués comprenaient 100 barres d'héroïne, 121 kg de méthamphétamine, 69,5 kg d'autres drogues et trois voitures avec des plaques d'immatriculation lao.



Le vice-ministre de la Défense, le lieutenant-général Vo Minh Luong, a souligné l'importance de poursuivre les campagnes de sensibilisation du public, en particulier dans les zones frontalières, à ces efforts de lutte contre la criminalité.



En outre, il a appelé à des enquêtes plus approfondies sur les opérations secrètes et à des mesures proactives pour empêcher les réseaux criminels transnationaux d'opérer à l'intérieur et à l'extérieur des frontières du Vietnam. - VNA/VI