Des films français projetés à Hô Chi Minh-Ville

L'Institut français du Vietnam (IFV) s'est coordonné avec Trigger Film Academy et Dcine Cinemas pour lancer un programme de projection de films français intitulé "French Cinema Rendez-Vous" (Rendez-vous du cinéma français) à Hô Chi Minh-Ville.

Le programme a lieu tous les samedis au Dcine Cinema, 6 rue Mac Dinh Chi, 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, et ce à partir du 17 septembre, à 19h00.

L'événement présente au public vietnamien non seulement des films classiques français, mais également de nouveaux films et des films d'animation primés. Citons, entre autres, "Mandibules", "Le Grand Méchant Renard et autres contes", "Les Parapluies de Cherbourg" ou "Victoria".

Tous les films sont sous-titrés en vietnamien et en anglais. -VNA/VI