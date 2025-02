Des fêtes printanières du Nord révèlent leur richesse et leur diversité culturelle

La fête « Khai Hạ » (descente de la perche rituelle du Têt) de l’ethnie Muong dans la province de Hoa Binh (Nord) s’est ouverte le 5 février dans la commune de Phong Phu, district de Tan Lac, attirant des milliers de visiteurs.

Khai Hạ est la plus grande fête folklorique traditionnelle de l’ethnie Muong à Hoa Binh. Elle vise à honorer les dieux et à prier pour une météo clémente, la prospérité et le bonheur de la population, a déclaré le président du Comité populaire provincial, Bui Duc Hinh.

La fête comprend des spectacles réunissant 600 artistes, ainsi que diverses activités culturelles, sportives et des jeux folkloriques. Elle met également en valeur des produits artisanaux, agricoles et touristiques locaux.

Dans la province de Ha Nam, la fête de la Distribution des vivres du génie Tran se déroule du 5 au 12 février au temple Tran Thuong, dans le district de Ly Nhan.

Le comité d’organisation a préparé 180.000 sacs de vivres destinés à être distribués aux populations locales et aux visiteurs dans la nuit du 12 février.

Cette fête vise à honorer les valeurs historiques de ce site, considéré par les historiens comme l’entrepôt de vivres de l’armée de Tran Hung Dao (alias Tran Quoc Tuan), l’un des quatre génies immortels du Vietnam, durant son combat contre les envahisseurs Yuan-Mongol au XIIIᵉ siècle.- VNA/VI