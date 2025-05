Des experts russes fondent de grands espoirs sur les relations Vietnam-Russie suite à la visite du chef du PCV

La visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en Russie et sa participation à la cérémonie du 80e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique, ont été saluées par plusieurs experts russes comme un jalon dans les relations bilatérales, marqué notamment par la signature de 20 accords de coopération.



Le professeur et docteur scientifique Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Ho Chi Minh de l’Université d'État de Saint-Pétersbourg, a souligné que cette visite illustrait la politique constante d’indépendance et de souveraineté du Vietnam. Il a particulièrement mis en avant la relance du projet nucléaire, qu’il considère comme le point de départ d’une nouvelle ère pour le pays, en vue d’une économie moderne, fondée sur des technologies de pointe. Selon lui, une source d’énergie indépendante constitue un socle essentiel pour son développement national.

Elena Nikulina, chercheuse au Centre d’études sur le Vietnam et l’ASEAN. Photo: VNA

Elena Nikulina, chercheuse au Centre d’études sur le Vietnam et l’ASEAN, a rappelé l’amitié historique entre le Vietnam été la Russie et noté l’émotion suscitée par l’image de l’épouse du secrétaire général vietnamien, la main sur le cœur lors du passage de la délégation de l’Armée populaire du Vietnam au défilé militaire.



Elle a également souligné l’enthousiasme suscité en Russie par la perspective de construire la première centrale nucléaire d’Asie du Sud-Est au Vietnam, ainsi que les attentes élevées en matière de coopération scientifique et d’échanges culturels.



Le professeur et docteur Vladimir Buianov, président de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, a affirmé que cette visite couvrait de nombreux domaines de coopération, offrant un nouvel élan aux relations bilatérales.– VNA/VI