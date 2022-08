Des experts réévaluent des sites du géoparc mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang

Une délégation d'experts du Réseau des géoparcs mondiaux de l'UNESCO a eu une séance de travail le 17 août avec le Comité populaire de la province de Cao Bang (Nord) sur la réévaluation des sites du géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang.

Le géoparc mondial Non nuoc Cao Bang est reconnu en avril 2018 par l'UNESCO. Photo: VNA

La délégation dirigée par l'expert senior Artur Sa, président du Réseau européen des géoparcs mondiaux de l'UNESCO, a proposé à Cao Bang d'afficher des informations sur le réseau mondial des géoparcs sur des panneaux d'information du géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang, de renforcer l'éducation pour des élèves sur le changement climatique et les catastrophes naturelles, etc.

Des experts ont invité la province à se concentrer sur la préservation des langues des ethnies minoritaires, à améliorer les capacités des partenaires du géoparc, et à mobiliser davantage l'implication de la communauté au développement du géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang.

Concernant la biodiversité, la province devrait se coordonner étroitement avec les départements, les agences et les secteurs pour publier des informations sur la faune, la flore et la biodiversité du géoparc, ont-ils recommandé.

Cao Bang est invitée à continuer à coordonner et à préparer tous les documents nécessaires pour accueillir la conférence du Réseau mondial des géoparcs pour la région d'Asie-Pacifique prévue en 2024.

Appréciant des recommandations des experts, le vice-président du Comité populaire provincial Lê Hai Hoa a exprimé son souhait que la délégation d'experts puisse faire entendre leur voix, appeler aux organisations étrangères de continuer à investir à Cao Bang afin que les populations puissent bénéficier de la "couleur verte" de la forêt.

La province étudiera les recommandations des experts au service du développement du tourisme en général, et du géoparc UNESCO Non Nuoc Cao Bang en particulier, a-t-il affirmé.

Il a indiqué que la province avait dépensé des capitaux pour construire le musée Cao Bang où elle préserverait ses cultures typiques, dont les voix et les langues des ethnies minoritaires, ajoutant que la province collabore avec des partenaires dans la formation de l'anglais aux personnes souhaitant travailler à l'étranger et au personnel du secteur du tourisme.

Auparavant, du 14 au 17 août, la délégation d'experts de l'UNESCO a expérimenté la culture indigène dans deux districts de Quang Hoà et Trùng Khanh, le "voyage à l'origine" dans les districts de Hoà An et Hà Quang ; la découverte de Phia Oac - montagne des changements - dans le district de Nguyên Binh…

Le géoparc mondial Non nuoc Cao Bang est reconnu en avril 2018 par l'UNESCO. Il s'agit du 2e parc géologique mondial du Vietnam après le plateau calcaire de Dong Van, dans la province de Ha Giang (Nord).

Créé en 2015, il s'étend sur une superficie totale de 3.000 km² dans les districts de Ha Quang, Tra Linh, Quang Uyen, Trung Khanh, Ha Lang et Phuc Hoa et une partie des districts de Hoa An, Nguyen Binh et Thach An.



Les reliefs montagneux couvrent environ 90% de la superficie terrestre, avec des altitudes entre 1.500 à 2.000 m dans l'ouest-nord-ouest et de 200 m dans l'est-sud-est. Avec son climat de mousson tropical des hautes terres et deux saisons distinctes, humide et sèche, le géoparc présente une riche biodiversité, avec des forêts étendues, une faune et une flore endémiques, des cultures spéciales, etc. La région comprend un réseau hydrographique complexe constitué de 5 grands cours d’eau et de 47 lacs.

Le géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang offre de nombreux sites historiques et archéologiques exceptionnels, ainsi qu'un riche patrimoine culturel d'importance nationale et internationale, qui donne à cette région une place d'importance au Vietnam et fournit une base solide pour l'industrie touristique.