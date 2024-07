Des experts étrangers apprécient les politiques économiques proactives et flexibles

Au cours des six premiers mois de 2024, bien que l'économie vietnamienne ait été confrontée à de fortes pressions dues à de nombreux facteurs, l'économie a tout de même enregistré une croissance impressionnante du Produit intérieur brut (PIB) de 6,4 % par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à des politiques proactives, flexibles et correctes.

Le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty. Photo: VNA

Le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a déclaré qu'au premier semestre 2024, l'économie vietnamienne avait connu une croissance du PIB de 6,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela s'explique principalement par la forte reprise du secteur commercial, avec une hausse des exportations de 14,5 % et des importations de 17 % sur un an et l’attirance positives des IDE.

Pour l'ensemble de l'année 2024, l'économiste en chef de la BAD, Nguyên Ba Hung, a déclaré que la banque continuerait à maintenir une vision prudemment optimiste, avec des prévisions selon lesquelles la croissance économique du Vietnam atteindrait 6% en 2024 et 6,2% en 2025.

Shantanu Chakraborty a déclaré qu'il s'agissait d'un taux de croissance assez bon dans le contexte géopolitique mondial actuel complexe ainsi que des défis internes et externes pour l'économie nationale.

En outre, les experts de la BAD ont affirmé que la croissance serait fortement stimulée par les investissements publics, des facteurs tels que le reprise du secteur des services, la stabilité de la production agricole et la reprise de la consommation intérieure.

La BAD estime que l’inflation au Vietnam restera stable à 4,0 % en 2024 et 2025, malgré la pression persistante des tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Shantanu Chakraborty a déclaré que c'était le fruit de bonnes solutions de la gestion des politiques monétaires de la Banque d'État du Vietnam (BEV).

Concernant les politiques commerciales, l'économiste en chef Nguyên Ba Hung estime que l'un des facteurs qui aident le Vietnam à attirer les IDE plus activement que d'autres pays est la présence d'un système d'accords de libre-échange permettant aux entreprises implantées au Vietnam d'accéder à davantage de marchés à travers le monde, au service des modèles d’investissement et d’exportation.

Cependant, le défi actuel réside dans le fait que le lien entre les entreprises nationales vietnamiennes et la chaîne de production destinée à l'exportation est encore faible. Par conséquent, outre les mesures visant à attirer les IDE, le Vietnam doit également se concentrer sur la promotion de la participation des entreprises nationales à la chaîne d'approvisionnement des entreprises d'IDE, afin d'exploiter les sources de capitaux et de répondre aux besoins de développement.

Shantanu Chakraborty a déclaré que la croissance en 2024 dépend également de la mise en œuvre efficace des mesures fiscales et des investissements publics du gouvernement. Il a déclaré que le Vietnam devait combiner les mesures de soutien à la croissance à court terme pour renforcer la demande intérieure, avec des solutions structurelles à long terme pour promouvoir le développement durable.

L'investissement public sera la première « clé », le gouvernement vietnamien visant à décaisser 27,3 milliards de dollars de capitaux d'investissement public au cours de l'exercice en cours, avec de nombreux projets stratégiques importants. L’investissement public contribue non seulement à stimuler la demande et l’emploi, mais a également un impact positif sur d’autres secteurs dépendants tels que la construction, la logistique et les transports. Ce sera un outil pour aider le Vietnam à échapper à une dépendance excessive à l’égard de la politique monétaire.

Le deuxième moteur est la réforme visant à faciliter les affaires commerciales et à garantir que le Vietnam continue de conserver ses avantages compétitifs dans le contexte où de nombreux autres pays de la région investissent dans la construction de nouvelles infrastructures. Ils mettent en œuvre des politiques de réduction d’impôts et offrent diverses incitations pour attirer les industries de haute technologie telles que l’intelligence artificielle (IA) et les industries des semi-conducteurs.

Shantanu Chakraborty a estimé qu'il s'agissait là de deux principaux moteurs permettant au Vietnam de maintenir la dynamique de développement durable vers les objectifs de croissance fixés par le gouvernement dans un avenir proche. -VNA/VI