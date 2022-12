Des experts discutent du renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam – Inde

L’ambassade du Vietnam en Inde a organisé le 21 décembre à New Delhi le deuxième Forum du Vietnam à New Delhi sur le thème "Renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde jusqu'en 2030".

Des experts vietnamiens et indiens lors du forum. Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a souligné que les deux pays avaient un même objectif de créer un environnement pacifique et stable au service du développement national.

Les deux pays attachent une grande importance à la multilatéralisation et à la diversification des relations extérieures et soutiennent l'ordre régional et mondial fondé sur le droit international, a dit l’ambassadeur Nguyên Thanh Hai, ajoutant que les deux pays avaient beaucoup de potentiel de coordination dans les forums régionaux et internationaux.

Le diplomate a affirmé que ce forum était une opportunité pour les participants de passer en revue les avancées des relations des deux pays au cours des 50 dernières années et de rechercher des mesures pour porter les relations des deux pays à un niveau supérieur en 2030 avec une vision à l'horizon 2050.

De son côté, Sanjeev Jain, un officiel du ministère indien des Affaires étrangères, a déclarer apprécier les acquis que les deux pays avaient obtenus au cours des 50 dernières années, tout en déclarant que les deux pays continueraient à promouvoir leurs relations et à obtenir plus de succès dans les temps à venir.

Afin d’approfondir les relations bilatérales, des experts vietnamiens et indiens ont recommandé aux gouvernements des deux pays de promouvoir la coopération dans la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, le commerce, la culture et le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples.