Des experts chinois saluent les perspectives de croissance économique du Vietnam

Dans des interviews accordées aux correspondants de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) en Chine, plusieurs économistes chinois ont exprimé un optimisme marqué quant aux perspectives de développement économique du Vietnam et au potentiel de la coopération commerciale bilatérale.

De retour d'un déplacement au Vietnam le mois dernier, Zhou Mi, chercheur à l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique (CAITEC), relevant du ministère chinois du Commerce, a souligné des signes de développement particulièrement encourageants. Il a mis en avant le renforcement des infrastructures urbaines et commerciales ainsi qu'une activité de marché dynamique, qu'il considère comme la preuve du dynamisme de l'économie vietnamienne.

Selon l'expert, cette croissance s'appuie sur une complémentarité des intérêts et le fondement solide des relations économiques et commerciales entre les deux voisins qui, forts de processus de réforme et d'ouverture similaires, partagent une pensée de développement, une vision commune de l'intégration et du respect des normes internationales. L'expert a exprimé son espoir que le Vietnam maintiendrait ses principes de développement efficaces pour favoriser une coopération stable entre les nations.

Insistant sur le caractère durable et stable du partenariat sino-vietnamien, Zhou Mi anticipe également un élargissement des opportunités de coopération entre la Chine, le Vietnam et l'ASEAN, créant ainsi une plateforme de développement à long terme englobant l'économie, le commerce, les échanges humanistes et le développement social.

Wang Wen, doyen de l'Institut d'études financières Chongyang de l'Université Renmin de Chine (RDCY). Photo: VNA

Partageant ce point de vue, Wang Wen, doyen de l'Institut d'études financières Chongyang de l'Université Renmin de Chine (RDCY), qui a effectué deux visites au Vietnam cette année, s'est déclaré impressionné par le taux de croissance élevé du pays.

Qualifiant le Vietnam de l'une des économies émergentes les plus prometteuses, Wang Wen a souligné que le pays a su tirer parti des opportunités offertes par la mondialisation au cours des deux dernières décennies. Selon lui, le Vietnam se trouve aujourd'hui face à une opportunité majeure de renforcer sa coopération avec la Chine tout en profitant de l'intégration régionale en Asie du Sud-Est, ce qui fait du pays, d'un point de vue économique régional, l'une des nations aux perspectives les plus prometteuses.-VNA/VI