Des experts chinois apprécient la visite du leader du PCV Nguyên Phu Trong en Chine

La presse chinoise a cité des experts chinois affirmant l'importance de la visite en Chine du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong, pour le développement des relations entre les deux pays.

Le site Thepaper.cn du 30 octobre a cité He Jiajie, de l'Université de Fudan (Shanghai), soulignant le rôle d’orientation du développement futur des relations bilatérales de la rencontre entre les dirigeants des deux Partis.

Cette visite stratégique permettra de définir clairement la position et le fondement des relations bilatérales, de renforcer la confiance mutuelle et de réglementer le développement futur des relations bilatérales.

Ge Hongliang, directeur du Centre d’études sur la sécurité maritime Chine-ASEAN, a souligné que le Vietnam était le plus grand partenaire commercial de la Chine et une importante destination d'investissement en Asie du Sud-Est, ajoutant que l'ouverture de la coopération et la connectivité accrue des capacités de production entre les deux pays continueraient d'être fortement encouragées à court terme.

L'article a également cité Xu Liping, de l'Académie chinoise des sciences sociales, pour qui les relations entre les deux Partis et les deux pays pendant l'épidémie de Covid-19 n'ont pas été affectées, mais se sont améliorées dans les domaines de la santé et de la prévention des maladies.

Toujours selon cet expert, la valeur d'échanges commerciaux entre la Chine et le Vietnam augmente d'année en année. Même si la pandémie de Covid-19 a un impact sur l'économie mondiale, le commerce entre les deux pays continue de croître.

Dans son article, le Global Times a cité la professeure Pan Jine de l'Académie chinoise des sciences sociales, selon laquelle la visite du secrétaire général du Parti en Chine, Nguyên Phu Trong, a montré la nature particulière et l'importance des relations entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est le premier dirigeant étranger à se rendre en Chine après le 20e Congrès du Parti communiste chinois.

Cette visite se déroule dans le contexte où les deux pays sont entrés dans une nouvelle période de développement, de sorte que la rencontre entre les dirigeants des deux Partis "sera un grand moteur dans la promotion de la coopération entre les ministères, les secteurs et les localités", a déclaré Pan Jine.

Dans le contexte de situation mondiale compliquée, cette visite aidera les deux pays à renforcer la confiance politique mutuelle et à promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, a-t-elle souligné.

L'expert de l'Institut d'études internationales de Shanghai, Zhao Gancheng, a prédit que la coopération commerciale entre le Vietnam et la Chine a encore beaucoup de potentiels car les deux pays peuvent beaucoup se compléter.

Le journaliste David Hutt de The Diplomat a également déclaré que la coopération économique sera l'un des principaux sujets de discussion entre les deux dirigeants car la Chine est un grand partenaire commercial et le premier investisseur du Vietnam. -VNA/VI