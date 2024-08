Des entreprises vietnamiennes et canadiennes renforcent leur coopération

Lors de sa visite de travail en Amérique du Nord, une délégation de la Commission pour la gestion du capital de l'État dans les entreprises (CMSC) en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam au Canada et Exportation et développement Canada (EDC), a organisé le 14 août un séminaire à Toronto pour connecter les entreprises des deux pays et explorer des opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie, de la fabrication et de la finance.

L'événement a attiré l'intérêt de nombreuses organisations et entreprises des deux pays, notamment du Conseil d'affaires Canada-ASEAN (CABC), qui représente plus de 80 grandes entreprises canadiennes opérant dans la région.

Les entreprises vietnamiennes ont eu l'occasion de présenter leurs capacités et les possibilités de coopération avec le Canada pour renforcer les liens entre les deux économies en matière de production et d'approvisionnement de biens.

Lors du séminaire, la délégation vietnamienne a eu la chance d'échanger des expériences sur les modèles de gestion budgétaire de l'État et de soutien des agences gouvernementales pour les entreprises publiques.

Do Huu Huy, vice-président de la CMSC, a déclaré que ce séminaire permettrait au Vietnam d'apprendre des méthodes de gestion des entreprises publiques du Canada.

Répondant aux questions du reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), la conseillère commerciale de l'ambassade du Vietnam au Canada, Tran Thu Quynh, a déclaré que les entreprises de la Commission pour la gestion du capital d'État et les entreprises publiques vietnamiennes auront de nombreuses opportunités de coopérer avec celles du Canada, notamment dans les domaines de l'énergie propre, des technologies propres et du processus de décarbonation.

Saina Fan, directrice régionale de l'Ontario à EDC, a estimé que le séminaire a aidé les représentants canadiens à mieux comprendre les entreprises vietnamiennes et les domaines potentiels, ajoutant qu'il y aurait de nombreuses opportunités pour les deux parties.

Le président du CABC, Wayne Farmer, a affirmé que de nombreuses activités de production avaient été transférées au Vietnam ces derniers temps. À mesure que les chaînes d'approvisionnement évoluent, l'énergie et la transition énergétique impliquant des technologies propres telles que la technologie nucléaire et les centrales nucléaires susciteront un grand intérêt.

Les relations entre le Vietnam et le Canada se développent très bien, notamment dans les domaines du commerce et des investissements. En 2023, les deux pays ont organisé de nombreux événements pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques ainsi que pour marquer le développement des échanges commerciaux. Le commerce bilatéral a atteint 10,4 milliards de dollars, soit un bond de 108% par rapport aux cinq années précédentes. Le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN, tandis que le Canada est le deuxième investisseur et partenaire commercial du Vietnam en Amérique du Nord. -VNA/VI