Des entreprises vietnamiennes au Fruit Logistica 2023 à Berlin

Dix entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production et la transformation de fruits et légumes participent au salon du commerce international des fruits (Fruit Logistica) 2023 qui se tient du 8 au 10 février à Berlin, en Allemagne.

La présence du Vietnam à cet événement fait partie du Programme national de promotion 2023 placé sous les auspices du ministère de l’Industrie et du Commerce. L’Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit) soutient les entreprises participantes au salon.

Photo: VNA

L’ambassade du Vietnam en Allemagne et la Vinafruit ont organisé le 8 février dans le cadre du salon une rencontre entre les entreprises et l'Association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises (BVMW), les entreprises allemandes, celles des Vietnamiens aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a affirmé que la compétitivité des produits vietnamiens était de plus en plus forte, en particulier après l'entrée en vigueur de l’EVFTA. Il a souhaité que les entreprises vietnamiennes profitent pleinement de cet accord pour pouvoir conquérir ce marché.

De son côté, Trân Van Công, conseiller agricole de la délégation du Vietnam auprès de l'UE, a déclaré que la présence des entreprises vietnamiennes au salon aiderait les entreprises vietnamiennes dans ce secteur à trouver de nouvelles opportunités.

C’est la troisième fois que le Vietnam participe à ce salon, la première en 2017.

Fruit Logistica est un grand évènement des professionnels du commerce international de fruits et légumes du monde. Il prévoit d’apporter aux entreprises et visiteurs de nombreuses opportunités d’affaires dans la filière des fruits et légumes.