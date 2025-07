Des entreprises suisses s’intéressent aux centres financiers internationaux au Vietnam

Stefan Winzenried, fondateur et PDG de JANZZ.technology. Photo : VNA

Le Vietnam s’apprête à établir des centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, deux de ses villes les plus dynamiques. Ce projet, qui comprend des essais contrôlés pour les actifs numériques, suscite l’intérêt des investisseurs suisses.



Ce projet, inscrit dans une résolution adoptée par l’Assemblée nationale du Vietnam le 27 juin, créera des bacs à sable réglementaires propices aux technologies financières. S’inscrivant dans une démarche visant à moderniser le système financier vietnamien tout en réduisant les formalités administratives, il a été salué par les investisseurs étrangers.



Stefan Winzenried, fondateur et PDG de JANZZ.technology, une entreprise technologique suisse, fait partie des personnes qui suivent de près le dossier.



M. Winzenried, qui a ouvert la seule succursale de son entreprise en dehors de Zurich, à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré investir dans le potentiel du Vietnam depuis son arrivée en 1992 comme stratège marketing et producteur de films. «J’ai toujours été intéressé par le Vietnam», a-t-il fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Suisse.



Il a décrit Hô Chi Minh-Ville comme un choix naturel pour un centre financier international, citant sa forte connectivité régionale, sa main-d’œuvre jeune et dynamique, et un environnement de plus en plus propice aux affaires qui a attiré une vague d’entreprises technologiques. Les récentes réformes administratives ont facilité les investissements à long terme, a-t-il estimé.



Dà Nang s’impose également comme un pôle d’attraction pour l’entreprise suisse. M. Winzenried, qui a rencontré des responsables de Dà Nang à Zurich l’année dernière, a salué l’ascension stratégique de la ville.



Une fusion administrative avec la province voisine de Quang Nam pourrait encore améliorer les perspectives de Dà Nang, a-t-il noté. Une telle initiative élargirait son espace de développement, libérerait des ressources foncières et humaines, et renforcerait les liens de la chaîne d’approvisionnement avec les parcs industriels et les ports maritimes, transformant potentiellement Dà Nang en un moteur économique majeur pour le Vietnam.



Pour des entreprises comme JANZZ.technology, une gouvernance plus rationalisée pourrait faciliter l’adoption de solutions de marché du travail basées sur l’IA, favorisant ainsi la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dont Dà Nang et le pays ont besoin pour réaliser leurs ambitions financières. – VNA/VI