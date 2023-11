Des entreprises européennes sondent les opportunités d'investissement à Ha Nam

Une délégation de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), dirigée par son président Gabor Fluit, a eu le 3 novembre une séance de travail avec le Comité populaire de la province de Ha Nam pour se renseigner sur l'environnement d'investissement local.

Séance de travail entre les respnsables de Ha Nam et la délégation de l'EuroCham. Photo: journal de Ha Nam

Le président du Comité populaire provincial, Truong Quoc Huy, a présenté le potentiel et les atouts de Ha Nam. La province compte 8 zones industrielles dont 80% sont occupées et prévoit d’en créer 8 autres sur plus de 2 000 hectares pour attirer les investisseurs.

Ha Nam accorde une importance particulière à l'investissement dans des infrastructures synchrones : approvisionnement en électricité et en eau potable, traitement des eaux usées... La province se concentre aussi sur le développement de logements pour les travailleurs et de logements sociaux, tout en accélérant la réforme administrative et la transformation numérique. Elle cherche à attirer des entreprises qui utilisent des technologies avancées et respectent l'environnement, a-t-il fait savoir.

Truong Quoc Huy a exprimé l'espoir qu'après cette visite, de nombreuses entreprises européennes seront incitées à investir dans la province. Ha Nam s'engage à créer des conditions propices permettant aux entreprises d'étudier et d'investir sur son sol.

Gabor Fluit, président de l'EuroCham, a souligné que l’Eurocham était l'une des plus grandes associations d'entreprises étrangères au Vietnam, avec près de 1 400 membres.

Les délégués sont particulièrement intéressés par les infrastructures techniques et sociales de la province, ainsi que par les politiques préférentielles visant à attirer les investissements.

A cette occasion, la délégation de l'EuroCham a visité plusieurs entreprises dans la zone industrielle de Chau Son, à Phu Ly.