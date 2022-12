Des entreprises allemandes s’intéressent à l’investissement au Vietnam

La Chambre de commerce et d'industrie de Hambourg et l'Association allemande des entreprises d'Asie-Pacifique ont organisé le 5 décembre un atelier sur l'investissement au Vietnam, attirant environ 50 grandes entreprises de la ville allemande et zones voisines.

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh lors d'un atelier sur l'investissement au Vietnam à Hambourg, en Allemagne. Photo: VNA

S'adressant à l'événement, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh a informé des résultats de la récente visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Vietnam dont la signature de trois documents de coopération bilatérale dans la défense, la formation professionnelle et l’énergie renouvelable.

Dans le contexte des évolutions imprévisibles de la situation mondiale et conformément à la volonté des entreprises allemandes de diversifier leurs relations commerciales, le Vietnam est l'une des destinations fiables pour les investisseurs allemands, a souligné le diplomate vietnamien.

Il a également souligné le potentiel de coopération entre les deux pays dans d'autres domaines tels que les énergies renouvelables, les technologies vertes, l'économie numérique et le développement durable, l'environnement, la transformation des produits agricoles, la fabrication et les technologies de l'information, la pharmacie, la santé… Cette visite a montré que l'Allemagne considère le Vietnam comme un partenaire digne de confiance non seulement dans la politique et la sécurité, mais aussi l'économie, le commerce et l'investissement, a-t-il indiqué.

En fin de septembre dernier, l’Allemagne comptait 436 projets d'investissement directe étranger d'une valeur de 2,34 milliards de dollars au Vietnam, selon le conseiller en charge des investissements de l'ambassade du Vietnam, Nguyen Manh Hai.

De son côté, le directeur chargé de l’ASEAN de l'Association des entreprises allemandes en Asie-Pacifique, Daniel Marek a déclaré que le Vietnam avait enregistré une croissance rapide malgré les difficultés économiques dans le monde pendant la pandémie de COVID-19. Certaines de ses produits d’exportation phares comprennent le textile et l'habillement, la chaussure, et les produits électroiques et agricoles, alors que le Vietnam importe principalement des machines, des produits pharmaceutiques et des équipements de la nation européenne.

En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Allemagne ont atteint 15,2 milliards de dollars dont 11,2 milliards des exportations vietnamiennes.