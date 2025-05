Des élèves vietnamiens brillent au concours Codeavour 6.0 International au Qatar

Deux élèves de Hô Chi Minh-Ville ont remporté le premier prix du concours Codeavour 6.0 International au Qatar, en présentant leur projet « Maison intelligente résistante aux inondations ».

Des élèves vietnamiens ont remporté le premier prix et un prix d’encouragement lors de la finale du concours Codeavour 6.0 International, samedi 17 mai, au Centre national des congrès du Qatar, à Doha, au Qatar.



Deux élèves de Hô Chi Minh-Ville (Sud) ont remporté le premier prix du concours Codeavour 6.0 International au Qatar, en présentant leur projet « Maison intelligente résistante aux inondations» tandis que trois élèves de secondaire de la province de Thai Nguyên (Nord) ont remporté le prix de consolation de la catégorie terminale avec leur projet «Système de circulation intelligent».



Codeavour est le plus grand concours international où les participants réalisent des projets innovants et pratiques en utilisant PictoBlox pour construire un monde meilleur. Il est organisé par STEMpedia (États-Unis), sous le patronage du Centre de technologie de l’IA et de la robotique (IHub @ IISc), dépendant du ministère indien des Sciences et de la Technologie, et de l’Association Worlddidac pour l’éducation internationale.



Pour participer à Codeavour, les équipes doivent appliquer leurs connaissances en programmation, robotique et IA pour développer des projets proposant des solutions à des problèmes concrets. Les équipes présentent ensuite leurs projets directement au jury en anglais.



Cette année, Codeavour 6.0 a attiré des concurrents de 18 pays, dont le Vietnam, l’Indonésie, l’Inde, la Jordanie, le Népal, l’Irak, l’Égypte, la Turquie, entre autres.

La délégation vietnamienne a concouru dans trois catégories : primaire, premier cycle du secondaire et deuxième cycle du secondaire. C’était la première fois qu’elle participait à ce concours. – VNA/VI