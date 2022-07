Des économistes singapouriens saluent le fort rebond de l'économie vietnamienne

The Business Times a cité le 12 juillet les propos d'économistes selon lesquels l'économie vietnamienne connaît une forte reprise cette année mais la croissance pourrait être plafonnée par la perturbation des chaînes d'approvisionnement et l'inflation.

Selon John Paul Lech, gestionnaire de portefeuille chez Matthews Asia, le Vietnam est une « star » du marché frontière. Alors que les marchés frontières sont généralement plus petits, moins liquides et ont un accès limité aux investisseurs étrangers, le Vietnam a résisté à la tendance. Au premier semestre 2022, les flux d'investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont augmenté de près de 9% pour atteindre 10,1 milliards de dollars.

Chargement et déchargement de conteneurs au port de Hai Phong. Photo: VNA



L'économiste Chua Han Teng de la plus grande banque de Singapour, DBS, prévoit que la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam atteindrait 7% cette année. Toujours selon lui, le Vietnam est en train de devenir un important exportateur de technologies de l'information et de la communication (TIC) et sa part de marché devrait encore augmenter.

United Overseas Bank (UOB), basée à Singapour, a relevé ses prévisions de croissance pour le Vietnam pour cette année à 7%, contre 6,5% prévu le 22 juin dernier, sous réserve qu'aucune autre perturbation due au COVID-19 n'ait lieu et l'économie progresse d'environ 7,6 -7,8% au deuxième semestre.

Cependant, l'économiste Yun Liu a estimé que, malgré la dynamique de croissance positive, la crise énergétique avait commencé à affecter la croissance. Ainsi, le Vietnam doit-il être conscient des risques, en particulier la hausse des prix de l'énergie. -VNA/VI