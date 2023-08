Des dizaines de milliers de touristes étrangers viennent au Vietnam à bord de yachts de luxe

Les 21 et 22 août, environ 4.300 touristes étrangers, à bord du paquebot de croisière Spectrum of the Seas, ont visité les villes de Nha Trang, Vung Tau et Ho Chi Minh-Ville. Depuis le début de l’année, des dizaines de milliers de touristes sont venus au Vietnam à bord de yachts de luxe.

Le paquebot de croisière Spectrum of the Seas. Photo: VNA

Au cours du premier semestre 2023, le Vietnam a accueilli plus de 6,6 millions de touristes étrangers, dont 30.000 croisiéristes. La province de Khanh Hoa comptait à elle seule 11 navires de croisière transportant plus de 13.000 visiteurs étrangers.



Wu Huimin, capitaine du paquebot de croisière Spectrum of the Seas, a déclaré que de nombreux croisiéristes étaient très impatients de venir au Vietnam car c'est une destination avec des paysages magnifiques et des gens hospitaliers.



Il a indiqué qu'au cours de la croisière de 12 jours et nuits, les quelque 4.300 touristes avaient l'occasion de découvrir de grandes destinations asiatiques telles que Tokyo, Kumamoto, Kagoshima au Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, ainsi que trois localités vietnamiennes, à savoir la ville côtière de Nha Trang, la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau et Ho Chi Minh-Ville.



Angie Stephen, directrice exécutive de la société Royal Caribbean International pour la région Asie-Pacifique, a réitéré que sa société était leader mondial en possédant une flotte géante de 226 yachts de luxe. Dans les temps à venir, deux de ses yachts de luxe viendraient aux villes de Hue et Nha Trang et à la province de Ba Ria-Vung Tau du Vietnam.



Elle a estimé qu'avec des milliers de passagers débarquant au Vietnam pour découvrir la culture, faire du shopping et profiter de la gastronomie, le pays indochinois bénéficierait de nombreux avantages économiques.



De son côté, Tran Thi Thu Hien, directrice adjointe du Service du tourisme de la province de Ba Ria-Vung Tau, a affirmé que sa localité profitait de l'occasion pour promouvoir son image à travers l'accueil de bateaux de croisière.



Selon elle, la province est en train d'établir un plan pour promouvoir l’accueil de croisiéristes. En octobre prochain, elle participera à un salon de promotion des croisières à Hong Kong (Chine), où la province travaillera directement avec de grandes compagnies maritimes mondiales pour attirer les croisiéristes.



Nguyen Quy Phuong, directeur du Département des voyages relevant de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a estimé que chaque année, le nombre de croisiéristes dans le monde s’élevait à 15-16 millions de touristes. Ce n'est pas un nombre énorme, mais les croisiéristes ont un niveau de dépenses élevé et une longue durée de séjour, a-t-il ajouté.



Situé entre deux hubs majeurs de croisière en Asie, à savoir Hong Kong (Chine) et Singapour, le Vietnam a une bonne opportunité de s’inscrire dans les itinéraires des croisières de luxe.