Des dirigeants vietnamiens participent à un programme artistique en l'honneur de l'Armée populaire du Vietnam

Le secrétaire général du Parti To Lam et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont participé à un programme artistique à l'Opéra Ho Guom de Hanoi le 17 décembre au soir pour honorer les générations de soldats de l'Armée populaire du Vietnam (APV).

Les dirigeants du Parti et du gouvernement lors du Programme. Photo : VNA





L'événement vise à célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l'APV (22 décembre 1944-2024) et le 35e anniversaire de la Journée de la défense nationale du peuple (22 décembre 1989-2024).



Le public et les mélomanes ont eu l'occasion d'écouter les mélodies héroïques et vivantes des chansons, mettant en vedette des thèmes sur la vie ainsi que les luttes pour sauvegarder la Patrie des soldats de l'APV. Ces chansons louent également l’amour et la fierté de la nation, célèbrent le glorieux Parti communiste du Vietnam et rendent hommage au grand président Ho Chi Minh.



Selon les organisateurs, le 80e anniversaire de la fondation de l’APV est une occasion spéciale pour tous de réfléchir fièrement au parcours glorieux de l’armée et du peuple, à travers les guerres de résistance de longue haleine pour protéger la patrie et sauvegarder l’intégrité territoriale de la nation.- VNA/VI