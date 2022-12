Des dirigeants vietnamiens félicitent la communauté catholique à l'occasion de Noël

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a félicité le 17 décembre l'archidiocèse de Hanoï et le Comité de solidarité catholique du Vietnam à l'occasion de Noël et du Nouvel An 2023.

Le chef de l'Etat Nguyên Xuân Phuc visite l'archidiocèse de Hanoï à l'occasion de Noël et du Nouvel An 2023. Photo : VNA

Au siège de l'archidiocèse de Hanoï, le chef de l'Etat a souligné les contributions de la communauté catholique de tout le pays, de la capitale, en particulier, au travail de bien-être social à travers des activités caritatives

Il a également salué la participation active de tous les habitants, dont les catholiques, à la lutte contre la pandémie de COVID-19, ainsi qu'au développement socio-économique national et à l'intégration internationale.

À l'occasion, il a déclaré que le Parti communiste et l'État respectaient et garantissaient constamment la liberté de croyance et de religion du peuple, garantissaient les droits et intérêts légitimes des fidèles et créaient les conditions de la liberté religieuse.

Pour sa part, l'archevêque Giuse Vu Van Thien de l'archidiocèse de Hanoï, a exprimé sa joie devant l'amélioration de la position du pays sur la scène internationale et les réalisations socio-économiques nationales, notamments les contributions de la communauté catholique vietnamienne.

Adressant ses félicitations au Comité de solidarité catholique du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a salué ses contributions pour aider la communauté catholique à bien respecter les politiques et directives du Parti et de l'État et à participer aux mouvements d'éradication de la pauvreté.

En outre, il a exprimé le souhait que le Comité de solidarité catholique du Vietnam continue de promouvoir le travail de propagande afin que les fidèles en apprennent davantage sur les politiques du pays.

Le même jour, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, a effectué une visite de Noël au siège épiscopal du diocèse de Vinh, dans la province centrale de Nghê An.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, effectue une visite de Noël au siège épiscopal du diocèse de Vinh, dans la province centrale de Nghê An. Photo : VNA

Dô Van Chiên a souligné les contributions de la communauté catholique de Nghê An au développement socio-économique local, ainsi que sa participation active aux mouvements d'émulation patriotique.

Il a également souhaité que les évêques et les prêtres continuent de promouvoir la solidarité et de faire respecter les politiques et lois de l'État pour le développement national.