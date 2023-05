Des dirigeants vietnamiens et cubains s’entretiennent à Hanoi

La membre du Politburo et membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Truong Thi Mai, s’est entretenue jeudi 4 mai à Hanoi avec le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste cubain (PCC) Roberto Morales Ojeda.

La membre du Politburo et membre permanente du Secrétariat du Comité central du PCV, Truong Thi Mai, et le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCC Roberto Morales Ojeda se serrent la main. Photo : VNA

Lors de leur entretien, Truong Thi Mai a transmis les salutations du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong au général Raúl Castro Ruz et au premier secrétaire du PCC et président cubain Miguel Díaz-Canel. Elle a réaffirmé la position constante du Vietnam de s’opposer au blocus et aux sanctions contre Cuba.

Saluant les victoires importantes que le peuple cubain a remportées dans la mise en œuvre des résolutions adoptées par le 8e Congrès du PCC, elle a estimé que sous la direction du PCC dirigé par le premier secrétaire Miguel Díaz-Canel et avec l’idéologie révolutionnaire de Fidel Castro et Raul Castro, le Parti cubain, l’État et le peuple frère réaliseront avec succès les résolutions adoptées par le 8e Congrès.

En visite au Vietnam du 30 avril au 4 mai pour coprésider le 5e séminaire théorique entre les deux Partis, Roberto Morales Ojeda a, pour sa part, affirmé que le Parti et l’État cubains attachaient de l’importance à une amitié spéciale avec le Vietnam. Il a souligné que les liens entre les deux Partis constituent une base politique pour le développement global des relations entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont passé en revue la mise en œuvre de l’accord de coopération et d’échange pour la période 2018-2023 entre les deux parties, notamment dans des domaines clés tels que l’échange des délégations à tous les niveaux, l’idéologie et la pratique, la formation du personnel, la communication et la coordination lors des forums, mécanismes tout en identifiant les points focaux et les voies de leur coopération dans les temps à venir.

Ils se sont engagés à promouvoir les visites à tous les niveaux, à renforcer la confiance politique et à demander aux agences concernées de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement les accords et mécanismes de coopération entre les ministères, les agences et les localités ; à renouveler les modes de coopération bilatérale pour renforcer les domaines potentiels de coopération urgents et adaptés aux besoins des deux parties.

Roberto Morales Ojeda a salué et promis tout le soutien possible aux projets du Vietnam à Cuba.

Saluant les résultats du 5e séminaire théorique entre les deux Partis et le partage d’expériences, de théories et de pratiques dans la construction du socialisme et la gestion publique dans divers domaines au cours des dernières années, ils ont convenu de continuer à promouvoir cet important et pratique domaine de coopération dans les années à venir temps sous de nouvelles formes et des contenus spécifiques qui correspondent étroitement aux exigences pratiques de chaque Parti et de chaque pays. Ils ont également chargé les organes et les instituts de recherche des deux Comités centraux du PCV et du PCC de se partager leurs expériences professionnelles.

A l’issue des entretiens, ils ont assisté à la signature d’un accord de coopération et d’échanges pour la période 2023-2028 entre le PCV et le PCC.

Dans l’après-midi du même jour, le membre du Politburo et chef de la Commission économique du Comité central du PCV, Trân Tuân Anh, a reçu le chef du Département économique et productif du Comité central du PCC, Joel Queipo Ruiz.

Ils se sont informés de la situation de chaque Parti et de chaque pays, et ont discuté des mesures visant à renforcer la coordination bilatérale, notamment en donnant des orientations de développement socio-économique et en promouvant la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays. – VNA/VI