Des dirigeants lao et cambodgiens visitent l'exposition des 80 ans de réussites nationales du Vietnam. Photo : VNA

La délégation lao était conduite par le secrétaire général du Parti et président Thongloun Sisoulith, tandis que la délégation cambodgienne était dirigée par le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat cambodgien, Hun Sen.

Le secrétaire général du Parti et président lao Thongloun Sisoulith à l'exposition. Photo : VNA





Elles ont été accueillies par le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, président du comité directeur de l'exposition, ainsi que par la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, des responsables du ministère des Affaires étrangères et les ambassadeurs du Vietnam au Laos et au Cambodge. Le vice-Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté aux délégations l'exposition, qui met en lumière les réalisations du Vietnam au cours de huit décennies de construction et de développement nationaux dans divers domaines, notamment l'industrie et la technologie, l'agriculture et le développement rural, la sécurité et la défense, les affaires étrangères, la santé, l'investissement et le commerce, l'éducation, la culture, les sports et le tourisme.



Cette exposition d'envergure nationale, la plus grande du genre à ce jour, présente de nombreux objets et images reflétant les réalisations de 34 provinces et villes, ministères, secteurs et entreprises. Elle est divisée en trois zones principales : l'espace d'exposition générale du pavillon Kim Quy ; l'espace d'exposition extérieur ; et le pavillon d'exposition international, situé dans le pavillon A.



Les dirigeants lao et cambodgien ont visité l'espace central de l'exposition, intitulé « 95 ans sous le drapeau directeur du Parti », organisé par le journal Nhan Dan (Peuple), qui retrace les étapes et les succès majeurs sous la direction du Parti ; l'espace « 80 ans d'Indépendance, de Liberté et de Bonheur » du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ; Un espace d'exposition du ministère des Affaires étrangères et le pavillon « Pour un avenir vert » présentant les initiatives de transition écologique du conglomérat vietnamien Vingroup.



Les délégations ont également visité l'exposition en plein air organisée par le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique, sur le thème « L'épée et le bouclier ». Cette section mettait en lumière les traditions et les réalisations héroïques de l'Armée populaire vietnamienne et de la Sécurité publique populaire, notamment les armes modernes et les équipements techniques développés et modernisés par le Vietnam. - VNA/VI