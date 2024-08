Des dirigeants étrangers félicitent le nouveau chef du Parti To Lam

Ces derniers jours, des dirigeants de Partis et de pays ont continué à envoyer des lettres et des messages de félicitations à To Lam à l'occasion de son élection par le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) au poste de secrétaire général du Parti.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a sincèrement félicité To Lam pour son élection au poste de secrétaire général du Parti. Il a affirmé que sous la direction du secrétaire général et président To Lam, le Vietnam continuerait à réaliser des développements brillants et à élever sa position aux nouveaux sommets. Yoon Suk Yeol a exprimé son désir de se coordonner étroitement avec le camarade secrétaire général et président To Lam pour renforcer davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays dans tous les domaines et contribuer à la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement prospère de la région.

Le secrétaire général du Front sandiniste de libération nationale Sandino, le président Daniel Ortega Saavedra et le vice-président du Nicaragua Rosario Murillo ont adressé leurs félicitations au secrétaire général et président To Lam. Ils ont souligné la volonté de renforcer la coopération entre le Front sandiniste de libération nationale Sandino, le PCV et le peuple vietnamien.

Le président du Comité central de l'Organisation de libération de la Palestine, président de Palestine Mahmoud Abbas, a affirmé que l'élection du président To Lam au poste de secrétaire général du CC du PCV était une démonstration claire de la confiance de l'ensemble du Parti envers le président To Lam dans son rôle de conduire le Vietnam vers de nouveaux horizons de progrès et de prospérité.

Dans sa lettre de félicitations, le président du Parti Russie Unie, Dmitri Medvedev, a exprimé sa conviction qu'avec sa vaste expérience politique et son grand professionnalisme, le secrétaire général et président To Lam contribuerait efficacement au développement socio-économique et à la politique étrangère indépendante du Vietnam. Il s’est convaicu que les relations entre le Parti Russie Unie et le PCV continueraient à se renforcer dans l'intérêt des deux peuples.

Dans sa lettre de félicitations, le président du Parti Russie juste, S.M. Mironov a écrit qu’en Russie, le camarade To Lam était connu et respecté comme un leader professionnel, responsable et réputé, considérant toujours les intérêts du pays et du peuple comme la priorité immuable. Il a affirmé la volonté de continuer à renforcer le dialogue constructif entre le Parti Russie juste et le PCV pour soutenir le développement du partenariat stratégique intégral russo-vietnamien.

Dans sa lettre de félicitations, le président du Parti communiste du Japon, Shii Kazuo, s’est déclaré convaincu que, sous la direction du secrétaire général et président To Lam, le PCV et le peuple vietnamien continueraient à obtenir davantage de succès dans le processus du Renouveau. Shii Kazuo a souhaité que les deux parties continuent à coopérer et à se connecter étroitement, à promouvoir la coopération et les échanges, à approfondir les relations entre les deux Partis et entre les deux pays.

Dans sa lettre de félicitations, le président du Comité permanent de la Conférence internationale des Partis politiques asiatiques (ICAPP), Chung Eui-yong et le coprésident, rapporteur spécial du Comité permanent de l'ICAPP, Mushahid Hussain Sayed, se sont déclaré qu’avec 40 ans d'expériences et lde eadership exceptionnels, le secrétaire général et président To Lam accomplirait avec succès sa noble responsabilité. Ils ont exprimé leur désir de construire un partenariat plus étroit entre l'ICAPP et le PCV, promouvant la paix et la prospérité dans la région.

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Biélorussie, Sergueï Syrankov, a déclaré qu’en tant que secrétaire général du Parti, To Lam apporterait de nouvelles perspectives et enrichirait les héritages théoriques et pratiques du socialisme, en soutenant le mouvement communiste et ouvrier international.

Le secrétaire général du Parti communiste du Pérou, Domingo Cabrera Toro, a salué le discours de To Lam soulignant son engagement, de concert avec le CC du PCV, le Bureau Politique, le Parti, le peuple et l'armée vietnamiens, à renforcer la solidarité et l'union dans la direction pour mettre en œuvre avec succès les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général de l'Union du Peuple Galicien d’Espagne, Néstor Rego, s'est déclaré confiant que le chef du PCV poursuivrait l'héritage de ses prédécesseurs, notamment le défunt secrétaire général Nguyen Phu Trong et mènerait le Vietnam vers de futurs succès. Le secrétaire général du Parti communiste d’Espagne (PCE), Enrique Santiago, s’est déclaré convaincu que dans son nouveau poste à haute responsabilité, le secrétaire général du Parti, To Lam, dirigerait le PCV pour continuer à faire valoir l'histoire glorieuse du Vietnam et la cause de la construction et de la défense nationales.

Le premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, a affirmé que l'élection de To Lam au secrétaire général du Parti témoignait de ses contributions exemplaires au peuple vietnamien, tout en affirmant sa confiance dans le renforcement continu de la défense, de la sécurité, de la stabilité politique et du développement économique durable du Vietnam, sous la direction du nouveau secrétaire général du Parti.

Le secrétaire général du Parti communiste portugais, Paolo Raimondo, a adressé ses félicitations au secrétaire général du Parti To Lam. Il a exprimé sa conviction que le PCV accomplirait avec succès les tâches et les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti et se préparerait efficacement au 14e congrès et que le Vietnam continuerait à se développer, à réaliser les aspirations de son peuple et à avancer vers le socialisme.

Le secrétaire général du Front de libération du peuple du Sri Lanka, le chef de la Commission des affaires étrangères du Parti communiste d’Espagne Manuel Pineda, le secrétaire des affaires internationales du Parti communiste des peuples d'Espagne Víctor M. Lucas et le secrétaire du Parti communiste soudanais Fathi Alfadl ont également envoyé des messages de félicitations au secrétaire général du Parti et président To Lam. -VNA/VI