Des dirigeants et cadres du CC du Front de la Patrie du Vietnam à l'honneur

La remise des Ordres du Parti et de l'État lao aux dirigeants et cadres du du Front de la Patrie du Vietnam et de la Commission centrale de sensibilisation auprès des masses du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA Une cérémonie de remise des Ordres du Parti et de l'État lao aux dirigeants et cadres du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et de la Commission centrale de sensibilisation auprès des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV) a eu lieu le 25 avril à Hanoï.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État lao, le président du CC du Front lao d'édification nationale (FLEN), Sinlavong Khoutphaythoune a remis l'Ordre Isara de 2e classe, à Pham Tat Thang, membre du CC du PCV, chef adjoint permanent de la Commission centrale de sensibilisation auprès des masses du PCV; l'Ordre Isara de 3e classe à Phung Khanh Tai, ancien vice-président du CC du FPV, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Phu Tho et deux chefs adjoints de la Commission centrale de sensibilisation auprès des masses du PCV Bui Tuan Quang, Do Van Phoï.

Les Ordres du Travail de 1re, de 2e et de 3e classes et les Insignes ont également été décernés à plusieurs individus du CC du FPV pour leurs contributions exceptionnelles aux relations entre les deux fronts.

S'exprimant à cette occasion, Sinlavong Khoutphaythoune a souligné que ces distinctions témoignaient de la reconnaissance des réalisations et des contributions des dirigeants et des cadres vietnamiens aux relations entre le FLEN et le FPV et la Commission centrale de sensibilisation auprès des masses du PCV.