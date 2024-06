Des dirigeants des pays envoient des félicitations aux nouveaux dirigeants du Vietnam

Les dirigeants de la Thaïlande, de la République de Corée, d’Arabie Saoudite, du Bangladesh, de la Biélorussie, de la Belgique, du Kazakhstan, de la Hongrie, du Maroc, de la Finlande, de la Turquie, du Timor Orientale, d’Ouzbékistan, de la Slovénie et le Secrétaire général de l'ASEAN ont envoyé des lettres et des messages de félicitations à Tô Lâm pour son élection à la présidence du Vietnam.

Dans son message de félicitations, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn a affirmé qu'après quatre décennies, le partenariat stratégique entre les deux pays continuait à se développer heureusement tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l'ASEAN.

Le président de l'Assemblée nationale nouvellement élu Trân Thanh Mân prête serment. (Photo : VNA)

Il a estimé que sous la direction du président Tô Lâm, les deux pays continueront à maintenir une coopération étroite pour renforcer davantage les relations de bon voisinage entre le Vietnam et la Thaïlande, pour le bénéfice, le développement et la prospérité des deux peuples.

Dans une lettre de félicitations, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a félicité son homologue vietnamien pour son élection à la présidence du Vietnam, s'est dit heureux que les relations entre les deux pays se trouvent au meilleur stade de développement depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992.

Il a espéré que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée sera porté à une nouvelle hauteur dans tous les domaines.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a envoyé une lettre de félicitations au président Tô Lâm.

Le roi d'Arabie saoudite Salman bin Abdulaziz Al Saud et le prince héritier et Premier ministre Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ont envoyé un message de félicitations au président Tô Lâm.

La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a envoyé une lettre de félicitations au président Tô Lâm.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a envoyé une lettre de félicitations à son homologue vietnamien Tô Lâm.

Le roi Philippe de Belgique a envoyé un message de félicitations au président Tô Lâm.

Les présidents du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, hongrois Sulyok Tamas ont envoyé ses lettres de félicitations au président Tô Lâm.

Le roi Mohammed VI du Maroc, les présidents finlandais Stubb, turc Recep Tayyip Erdogan, de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev, du Timor oriental José Ramos-Horta ont adressé leur lettre de félicitations au président Tô Lâm.

La présidente slovénienne Natasa Pirc Musar a envoyé une lettre de félicitations au président Tô Lâm.

A cette occasion, les dirigeants de Singapour, d'Australie et du Forum économique mondial ont envoyé des lettres de félicitations au président Tô Lâm et au plus haut législateur Trân Thanh Mân.

Dans des lettres de félicitations, le président singapourien, Tharman Shanmugaratnam, et le président du Parlement singapourien Seah Kian Peng ont affirmé que le partenariat stratégique entre les deux pays s'approfondissait de plus en plus dans de nombreux domaines.

Les deux dirigeants singapouriens ont également exprimé leur désir de continuer à se coordonner plus étroitement pour porter les relations Vietnam-Singapour à une nouvelle hauteur.

Dans des lettres de félicitations, le gouverneur général de l'Australie David Hurley, la présidente du Sénat australien Sue Lines et le président de la Chambre des représentants australienne Milton Dick ont affirmé que l'Australie et le Vietnam sont des amis traditionnels et qu'ils sont renforcés par de solides liens entre les peuples.

Les dirigeants australiens ont déclaré que les deux parties ont officiellement élevé leurs relations vers un partenariat stratégique intégral démontrant la confiance stratégique, le respect mutuel et les objectifs communs entre les deux pays.

Ils se sont engagés à continuer à coopérer avec le Vietnam vers des objectifs communs à travers les canaux et à entretenir des visites et des contacts de haut niveau pour contribuer au resserrement des relations bilatérales.

Le fondateur et président du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab, a envoyé des lettres de félicitations au président Tô Lâm et au président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân. -VNA/VI