Des dirigeants de Partis communistes et de Partis de gauche saluent le dévouement du chef du Parti vietnamien

Les condoléances du chef du Parti communiste français, Fabien Roussel, à la page X du Parti communiste français. Photo : VNA



Des dirigeants de nombreux Partis communistes et Partis de gauche du monde ont exprimé leurs sincères condoléances suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Nguyen Phu Trong et ont fait l'éloge de ses contributions au développement du pays ainsi qu’aux mouvements communistes progressistes à travers le monde.

Le président du Présidium du Comité central du Parti communiste japonais (PCJ), Shii Kazuo, a écrit le 20 juillet un article partageant sa profonde tristesse suite au décès du chef du Parti vietnamien. Il l’a décrit comme un ami qui pouvait parler ouvertement et honnêtement de n’importe quel sujet et n’importe quel domaine.

Akahata, le quotidien du PCJ, a publié le même jour, en première page, l'annonce du Comité central du PCV sur le décès de Nguyen Phu Trong. Il a cité qu’en 2021, le chef du Parti avait écrit un article sur un certain nombre de questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam et qu’en 2013, il était devenu chef du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, promouvant fortement cette lutte.

En ce qui concerne les affaires étrangères, sous la direction du secrétaire général du Parti Trong, le Vietnam a mené une politique étrangère globale et flexible tout en restant cohérent avec la politique d'indépendance et d'autonomie, a déclaré Akahata, ajoutant que le pays avait activement promu sa diplomatie de haut niveau avec les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, ainsi que de nombreux autres États membres de l’ASEAN et a mis en place des partenariats stratégiques avec les puissances.

Le drapeau national est mis en berne au siège du Parti communiste du Sri Lanka (CPSL) pour montrer son respect au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Le secrétaire général du CPSL, le Dr G. Weerasinghe, a affirmé que le chef du Parti vietnamien était un leader révolutionnaire inspirant qui a promu l'esprit de la révolution vietnamienne et contribué à façonner le développement du socialisme au Vietnam à l'ère moderne.

Le secrétaire général du Parti du Mouvement de la gauche unie (MIU) et ministre des politiques d'intégration régionale de la République dominicaine, José Miguel Mejía Abreu, a exprimé son chagrin suite au décès de Nguyen Phu Trong, disant que c'était une grande perte pour le peuple vietnamien et de ses amis internationaux.

Lors de ses rencontres avec le chef du Parti vietnamien, il s'est dit impressionné par la vision politique de l'humble dirigeant et par sa persévérance à inspirer les personnes qui luttent pour la liberté et les droits à l'autodétermination de leurs nations, a-t-il rappelé.

Le dirigeant vietnamien a laissé un large éventail d'héritages, notamment l'édification et la rectification du Parti, la critique proactive et l'autocritique qui ont aidé le PCV à se développer plus fortement et à reconnaître son rôle de pionnier dans le développement du pays, a-t-il déclaré, saluant l'action du secrétaire général du Parti dans la lutte contre la corruption, a-t-il estimé.

Auparavant, le site officiel du MIU avait publié un article sur le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, soulignant sa contribution à la construction du Parti et au développement du Vietnam.

Le chef du Parti communiste français, Fabien Roussel, a partagé cette perte avec le Vietnam et a adressé ses plus sincères condoléances au Parti communiste du Vietnam et au peuple vietnamien.

L'ancien président du Comité central du Parti communiste de Bohême et Moravie et ancien vice-président du Parlement de la République tchèque a exprimé sa sympathie et a hautement apprécié les contributions du secrétaire général Nguyen Phu Trong, à la cause de la construction et du développement de la nation et à l’édification du Parti. - VNA/VI