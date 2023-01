Des diplomates étrangers et des touristes explorent le Têt vietnamien au village de Duong Lâm

Des ambassadeurs étrangers, des représentants d'agences diplomatiques et d'organisations internationales ainsi que des touristes se sont réunis le 14 janvier dans l'ancien village de Duong Lâm, dans le quartier périphérique de Son Tây à Hanoï, pour profiter du Nouvel An traditionnel vietnamien (Têt traditionnel), le plus importante fête du peuple vietnamien en un an.

Des ambassadeurs étrangers, des représentants d'agences diplomatiques et d'organisations internationales visitent l'ancien village de Duong Lâm. Photo : VNA



Les participants ont commencé leur voyage à partir d'un marché traditionnel du Têt à la maison communale de Mong Phu, dans lequel ils ont découvert la calligraphie vietnamienne, la musique folklorique et la cuisine, et ont exploré les spécialités de la localité.



Ensuite, ils ont été initiés aux pratiques traditionnelles des Vietnamiens pendant le Têt, ainsi qu'aux plats typiques préparés pendant le festival, en particulier les desserts traditionnels de Duong Lâm.



Ils ont eu la chance d'explorer l'artisanat à l'atelier de production de laque et ont participé à des jeux folkloriques du Vietnam tels que la chasse au canard, le combat de coqs et la pêche au poisson.



Selon le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, les activités font partie d'un programme sur le thème "Têt dans les villages vietnamiens", qui vise à présenter les valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam ainsi que la beauté de Duong Lam - un touriste populaire attraction- aux amis internationaux.



Cela fait également partie des efforts de la ville pour accélérer la reprise et le développement post-pandémique, en particulier pour le secteur du tourisme.



Le programme "Têt dans les villages vietnamiens" durera jusqu'au 15 janvier.