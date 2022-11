Des différends en Mer Orientale et la nécessité de promouvoir la coopération internationale

Une délégation de l'Association des avocats du Vietnam, conduite par son vice-président et secrétaire général Tran Cong Phan, a participé à un séminaire international sur la Mer Orientale, organisé le 22 novembre à Moscou, en Russie.

Le séminaire comprenait deux séances. La première a informé des dernières évolutions en Mer Orientale et des politiques des pays liées à cette question. Lors de la deuxième, les participants ont discuté des mesures visant à promouvoir l'instauration de la confiance et des mécanismes régionaux et internationaux pour éviter l'escalade et à régler les différends en Mer Orientale sur la base du droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM 1982).

Le séminaire a affirmé le soutien à l’égard de la CNUDM et de l’adoption au sein de l’ASEAN d’un Code de conduite en Mer Orientale, a déclaré Prof-Dr. Irina Umnova, présidente de la fondation The Way for Peace (Le chemin de la paix), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en marge du séminaire.

De son côté, Dr. Lai Thai Binh, vice-président de l’Institut de la Mer Orientale, relevant de l'Académie diplomatique du Vietnam, a souligné l’importance de la coopération internationale dans le règlement des problèmes dans cette zone maritime.

Alors que les plus grandes organisations internationales telles que les Nations Unies s'intéressent de plus en plus à la question de la Mer Orientale, la coopération non seulement au niveau régional mais au niveau multilatéral jouera un rôle énorme pour promouvoir le développement et une coopération stable dans la région, a-t-il souligné. -VNA/VI