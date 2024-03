Des destinations vietnamiennes récompensées par TripAdvisor

La plus grande plateforme de conseils de voyage au monde, TripAdvisor, a récemment annoncé les lauréats des prix "Travelers’ Choice Best of the Best 2024", avec de nombreuses localités vietnamiennes honorées.

Le palais de Thai Hoà dans l’ancienne Cité impériale de Huê. Photo : VNA



"Travelers’ Choice Best of the Best" est un prix annuel décerné par TripAdvisor. Il récompense les hôtels, restaurants et destinations qui ont reçu un volume élevé de critiques élogieuses sur une période de 12 mois. Moins de 1% des 8 millions de lieux référencés sur TripAdvisor reçoivent le prix "Best of the Best", ce qui en fait une récompense du plus haut niveau d’excellence en matière de voyage.

Dans la catégorie "Première destination mondiale", la capitale Hanoï s’est classée 4e et la vieille ville de Hôi An (province de Quang Nam, au Centre) 10e sur 25 destinations dans le monde. Avec sa beauté ancienne, la capitale vietnamienne est un endroit prisé des touristes du monde entier, en particulier de ceux passionnés par l’histoire et la culture vietnamiennes.

Selon TripAdvisor, la capitale millénaire préserve encore son architecture coloniale, tout en développant des bâtiments modernes. En outre, Hanoï occupe également la première place dans la liste des "25 destinations culinaires dans le monde" en 2023.

Quant à Hôi An, cette ville, située sur la côte de la province de Quang Nam, a été autrefois un port commercial important de l’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Elle a été bien préservée jusqu’à nos jours, devenant un arrêt populaire pour les routards et de plus en plus prisée des voyageurs étrangers. Le 14e jour de chaque mois lunaire, Hôi An brille à la lumière des lampions colorés traditionnels, avec des attractions célèbres telles que le pont couvert et le temple de Quan Công.

Pendant ce temps, la baie de Ha Long dans la province de Quang Ninh (Nord) et le bourg de Sa Pa dans la province montagneuse septentrionale de Lào Cai se sont classées respectivement 3e et 5e dans la catégorie "Destinations tendances". Ha Long offre une vue imprenable sur des îles calcaires, des pitons karstiques et de nombreuses grottes, tandis que Sa Pa est décrite comme colorée et charmante, offrant un mélange parfait entre des randonnées en montagne ou des visites de rizières en terrasses.

Dans la catégorie "Destinations culturelles", la ville de Huê (province de Thua Thiên Huê, Centre) s’est classée 8e. Huê est située le long de la rivière des Parfums, qui divise la capitale féodale de la dynastie des Nguyên (1802-1945), offrant d’innombrables sites historiques reconnus par l’UNESCO comme sites du patrimoine mondial.

Enfin, les plages d’An Bàng dans l’ancienne ville de Hôi An, province de Quang Nam, et de My Khê dans la ville de Dà Nang (Centre) se classent respectivement 5e et 6e dans la liste des "Travelers’ Choice Awards" de la meilleure plage d’Asie compilée par les lecteurs de TripAdvisor. - CVN/VI