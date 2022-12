Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam conduite par son vice-président Nguyên Duc Hai et celle de l'AN et du Sénat cambodgien, du Groupe des parlementaires d'amitié Cambodge - Vietnam, dirigée par la vice-Première ministre et ministre des Relations avec le Parlement et l’Inspection, présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Cambodge – Vietnam, Men Sam An, s'est rendue samedi 24 décembre au groupe THACO implanté dans la province centrale de Quang Nam.

Des députés vietnamiens et cambodgiens se rendent au groupe THACO à Quang Nam. Photo: VNA



S'exprimant lors de la réunion, le vice-président de l’AN Nguyên Duc Hai a exprimé son souhait de voir les autorités compétentes cambodgiennes continuer de prêter attention au soutien des entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge.

Il a également souhaité voir THACO continuer à investir au Cambodge dans l'agriculture de haute technologie, la mécanique, la fabrication…

Il a affirmé que les activités efficaces des entreprises en général et de THACO en particulier avaient effectivement contribué à la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et le Cambodge, et favorisé la compréhension mutuelle, les relations d'amitié traditionnelles et de coopération intégrale à long terme entre les deux pays.

De son côté, Men Sam An a déclaré que les activités de THACO avaient contribué au développement de la zone économique ouverte de Chu Lai ainsi que de la province de Quang Nam et du Vietnam.

Le Cambodge favorise toujours les investissements des entreprises vietnamiennes, y compris THACO, ce pour contribuer au développement du Cambodge, à la consolidation la coopération intégrale entre les deux pays, a affirmé Men Sam An.

Le groupe THACO est spécialisé dans l’automobile, la mécanique et les industries de soutien, l’agriculture, la logistique, le commerce, les services et la construction. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires plus de 60.724 milliards de dongs (2,55 milliards de dollars) et une valeur d'exportation de 239 millions de dollars. Au premier semestre 2022, son chiffre d’affaires était de près de 50.000 milliards de dongs et ses exportations, plus de 178 millions de dollars.

Ce groupe s’est vu récemment attribuer l’Ordre du Travail de première classe par le président Nguyên Xuân Phuc.