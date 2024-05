Des créations respectueuses de l'environnement de l'ao dai présentées à Londres

Présentation des créations respectueuses de l'environnement de l'ao dai, la tenue traditionnelle vietnamienne, à Londres. Photo: VNA

Des créations respectueuses de l'environnement de l'ao dai, la tenue traditionnelle vietnamienne, ont fait forte impression lors d'un événement diplomatique de collecte de fonds qui s'est déroulé le 11 mai à Londres.

Cet premier événement, organisé par les Jeunes Diplomates à Londres (The Young Diplomats in London - YDL) - une organisation bénévole, avait pour objectif de célébrer les valeurs culturelles et les arts traditionnelles des pays, et de favoriser la compréhension mutuelle entre les communautés diplomatiques et locales. Plus de 20 ambassades étrangères à Londres y ont exposé leurs costumes nationaux.

L'ambassade du Vietnam a présenté huit modèles de l'ao dai qui font partie d'une collection conçue par la styliste Lan Huong pour commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni en 2023.



Ces tenues sont confectionnées à partir de fibres de ramie et d'un type de soie qui, selon Lan Huong, a été produit de manière respectueuse des vers à soie. Le tissu coloré a été entièrement teint avec des matières naturelles, et des motifs reflétant les caractéristiques culturelles vietnamiennes ont été brodés à la main.

To Minh Thu, vice-ambassadrice du Vietnam au Royaume-Uni, a expliqué que cette collection d'ao dai a été choisie pour montrer non seulement la culture et le costume traditionnel du Vietnam à la communauté internationale et britannique, mais aussi l'engagement du pays envers la protection de l'environnement et le développement durable.

Cet événement est l'un des nombreux programmes auxquels l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a participé pour promouvoir l'image du pays d'Asie du Sud-Est, contribuant ainsi à renforcer la coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme avec les partenaires internationaux, a-t-elle ajouté.

Outre la présentation des costumes nationaux, le comité d'organisation a également exposé de nombreuses œuvres d'art, des produits de mode typiques et des plats traditionnels des pays. Il a exprimé son souhait que cet événement devienne un événement annuel, afin de renforcer les liens entre les communautés diplomatiques et locales, de promouvoir et de préserver le patrimoine culturel des pays, et d'enrichir la diversité culturelle à Londres. -VNA/VI