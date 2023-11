Des consuls à Ho Chi Minh-Ville apprennent à cuisiner le “pho”

Le Service des affaires extérieures de Ho Chi Minh-Ville, l'Institut d'échanges culturels avec la France (IDECAF), en collaboration avec l'Association culinaire de la ville, l'Association des cuisiniers de la ville, ont organisé le 23 novembre une formation de cuisinier le “pho” pour des délégations consulaires à Hô Chi Minh-Ville 2023.

Photo: VNA

L'événement a attiré un grand nombre de membres de 12 agences de représentation étrangère dans la ville : l'Angleterre, l'Australie, la Biélorussie, le Cambodge, Cuba, la Hongrie, l'Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine et l'Organisation des migrations internationales (OIM).

C’est une activité d'échange pour présenter le "pho" vietnamien. C'est aussi l'occasion pour les agences de représentation étrangère et leurs familles de rejoindre le terrain de jeu pour explorer et diffuser le "pho" vietnamien auprès de la communauté internationale.



L'événement est également une activité en réponse à la Journée du "pho" vietnamien, le 12 décembre.

En dégustant le "pho" pour la première fois en 2013 à Hanoï, Ruslan Varankou, consul général de Biélorussie à Ho Chi Minh-Ville, a ressenti cette saveur particulière et inoubliable et adore depuis lors ce plat très connu des Vietnamiens.



Selon Ruslan Varankou, la partie la plus difficile de la cuisson du "pho" est de faire mijoter et cuire les os pendant des heures. De plus, les ingrédients, notamment les légumes verts, sont également très difficiles à trouver en Biélorussie. Cependant, après avoir appris à cuisiner le "pho", Ruslan Varankou a déclaré qu'il essaierait de le perfectionner afin de pouvoir cuisiner le "pho" vietnamien pour que sa famille, ses amis et ses collègues puissent en profiter...