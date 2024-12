Des concerts attrayants stimulent la demande touristique au Vietnam

Les concerts de musique de premier plan au Vietnam apparaissent comme de puissants catalyseurs économiques, favorisant non seulement l'industrie du divertissement, mais stimulant également le tourisme et les entreprises locales.

De récents concerts à grande échelle comme « Anh trai vuot ngan chong gai » (Call Me by Fire) et « Anh trai say hi », avec la participation de dizaines de milliers de personnes et des records de vente de billets, ont démontré l'immense potentiel de ce que les experts appellent une « économie de l'expérience ». Les fans se sont sentis libres de dépenser des milliers de dollars pour des billets VIP, des produits exclusifs et des opportunités d'événements en coulisses.

Les concerts ne sont plus seulement des terrains de jeu pour les jeunes, car de nombreuses familles, couples et groupes d'amis voient désormais ces événements comme des occasions de voyager et de découvrir la culture locale.

Une étude sur l'industrie du divertissement montre que près de 80% des spectateurs sont prêts à parcourir plus de 200 kilomètres pour voir leurs artistes préférés, ce qui crée une chaîne de valeur ajoutée qui s'étend au-delà de la musique et profite à d'autres secteurs tels que l'aviation, l'hôtellerie, la restauration et les services de transport.

Le groupe Yeah1, organisateur du spectacle « Anh trai vuot ngan chong gai », a annoncé une multiplication par trois de ses revenus au 3e trimestre 2024 par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant 345 milliards de dôngs. Ce succès indique que les concerts deviennent des « mines d'or » pour les producteurs et ouvrent la voie à des événements musicaux de niveau international pour répondre à la demande croissante du public.

Les institutions financières s'associent désormais stratégiquement aux organisateurs d'événements pour stimuler les dépenses des consommateurs. Des banques comme Techcombank et Sacombank proposent des promotions spéciales sur les cartes de crédit, notamment un accès anticipé aux billets et des remises exclusives. En particulier, le modèle Buy Now, Pay Later devient un outil financier efficace pour les spectateurs de concerts. Grâce à des politiques de versement flexibles, les consommateurs peuvent acheter des billets et des billets associés sans pression financière immédiate. Ce mode de paiement est particulièrement adapté aux jeunes, principal public des concerts de musique, qui ont tendance à dépenser beaucoup mais ont une capacité de liquidité limitée.

Si le succès actuel est prometteur, des experts ont déclaré que des stratégies rationnelles et des visions à long terme devraient être élaborées pour que les industries de la musique et du divertissement deviennent un « soft power » du pays. Ils ont suggéré de développer des offres touristiques intégrées telles que des programmes promotionnels de billets d'avion, des forfaits de voyage pour les concerts et des événements culturels parallèles.

Un rapport de Live Nation montre que les villes qui accueillent des concerts de premier plan enregistrent une croissance de 20 à 30% des dépenses de consommation.

En ce qui concerne l'industrie touristique vietnamienne, les concerts internationaux et les spectacles nationaux sont des attractions majeures, attirant des visiteurs nationaux et étrangers qui viennent non seulement profiter des festivités musicales mais aussi explorer les destinations locales. –VNA/VI