Des chefs-d'œuvre de la peinture des Pays-Bas arrivent à Hanoï

Une exposition présentant les chefs-d'œuvre d'artistes néerlandais de l'âge d'or à la fin du XIXe siècle a été inaugurée à Hanoï le 26 mai.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo : VNA

Organisée conjointement par l'Ambassade des Pays-Bas à Hanoï, le Musée national des beaux-arts du Vietnam et le Rijksmuseum - le Musée national des Pays-Bas, l'exposition, intitulée "Blooming Light, Soaking Light : Masterpieces from the Netherlands", marque le 50e anniversaire du relations diplomatiques des deux pays.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur du Musée national des beaux-arts du Vietnam, Nguyen Anh Minh, a déclaré que l'exposition était l'occasion pour le public d'apprécier les œuvres classiques de l'âge d'or hollandais - la période allant de la fin du XVIe siècle au XVIIe siècle.



Soixante-neuf chefs-d'œuvre de 66 maîtres peintres d'Europe en général et des Pays-Bas en particulier, tels que Van Gogh, Rembrandt, Vemmer, sélectionnés dans la collection du musée Rijksmuseum, sont présentés aux amateurs d'art vietnamiens sous forme de supports électroniques et imprimés.

L'exposition explore la « lumière » d'un point de vue symbolique, métaphorique et technique.



L'ambassadeur Kees van Baar a partagé que les œuvres présentées dans l'exposition sont parmi les meilleures de ce que les beaux-arts néerlandais ont à offrir. L'art a la capacité de connecter et de rassembler les gens, et c'est exactement l'objet de la célébration des 50 ans de relations bilatérales entre le Vietnam et les Pays-Bas cette année.



Inspirée du poème "We Silver Beings, Misty Light, Plants Growing" du célèbre poète hollandais Herman Gorter, l'exposition explore et redécouvre différentes notions de "lumière" à travers les œuvres d'art de maîtres peintres hollandais.



Examinant près de 70 pièces sous cinq thèmes principaux : paysage, nature morte, portrait, art de genre et royaume spirituel, l'exposition recrée et interprète la lumière dans l'histoire de l'art néerlandais et révèle comment elle reflète les changements dans la perception humaine de la réalité et du monde métaphysique.



Utilisant un format hybride, avec la combinaison de l'impression fine sur soie et de la projection numérique, l'exposition offrira au public l'occasion de mieux comprendre les identités culturelles, le mode de vie et les croyances néerlandais.



Il se déroule jusqu'au 11 juin 2023 au 1F, B Building, du Musée national des beaux-arts du Vietnam, No. 66 rue Nguyen Thai Hoc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi.