Des chants folkloriques vietnamiens interprétés à la Philharmonie de Berlin

Le chœur de chambre allemand Lichtenberger Piekfeine Töne présente le chant folklorique vietnamien "Beo dat may troi" à la Philharmonie de Berlin. Photo: VNA

Le chœur de chambre allemand Lichtenberger Piekfeine Töne a présenté des chants folkloriques vietnamiens à la Philharmonie de Berlin.



C'est le résultat du projet musical Berlin - Hanoï 2023 du Lichtenberger Piekfeine Töne, grâce à la collaboration entre la chef d'orchestre allemande Katrin Hübner et le couple d'artistes de musique traditionnelle vietnamienne Tran Phuong Hoa et Le Manh Hung.



Le projet a également vu la participation de certains artistes vietnamiens qui ont présenté des œuvres musicales du Vietnam, d’Allemagne et d’autres pays du monde.



La soirée musicale a réuni un grand nombre de Vietnamiens vivant actuellement en Allemagne.-VNA/VI