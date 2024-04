Des cétacés régulièrement observés les eaux de la province de Quang Ninh

Récemment, des dauphins sont apparus régulièrement dans les eaux de Quang Ninh, notamment dans les baies d'Ha Long, de Bai Tu Long et l'île de Co To.

Plus précisément, dans la matinée du 29 mars, des images et vidéos d'un dauphin nageant près de la grotte de Luon, dans la baie d'Ha Long, sont apparus sur les réseaux sociaux. La personne qui a filmé ces images est un employé travaillant pour Essence Grand Cruise Line. Selon lui, vers 7 heures du 29 mars, il avait observé un dauphin pendant environ 10 minutes avant qu'il plonge.

Auparavant, soit le 27 mars, deux baleines blanches balançaient leur queue dans les eaux de Van Don.

Quant aux eaux de Co To, depuis 2023, de nombreux groupes de

dauphins

et de baleines sont apparus continuellement... Plus récemment, le 20 janvier, un groupe d'environ 30 dauphins a nagé longtemps à la surface dans la région de l'île de Co To.

L'apparition de cétacés dans les eaux de Van Don, Co To, Mong Cai et de la baie d'Ha Long pourrait être une indication que l'environnement marin local s'est amélioré.-VNA/VI