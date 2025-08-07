Des cerfs d’Eld, espèce menacée, photographiés dans le parc national de Chu Mom Rây

Des cerfs d’Eld (Cervus eldii ou Rucervus eldii), une espèce de cervidés inscrite au Livre rouge du Vietnam, ont été découverts vivant sous la canopée de la forêt ancienne du parc national de Chu Mom Rây, dans la province de Quang Ngai (Centre).

Menacés d’extinction, les cerfs d’Eld sont des animaux doux à la face allongée, aux grandes oreilles, aux bois multibranches, au pelage brun-rouge. Sa taille au garrot est d’environ 115 cm et sa masse est de 80 à 150 kg.

Les animaux ont été photographiés grâce à des pièges photographiques installés dans le parc et, fait rare, ont également été aperçus de manière inattendue par des gardes forestiers en patrouille.

Dào Xuân Thuy, directeur du conseil de gestion du parc national de Chu Mom Rây, a déclaré qu’il fallait de la chance pour apercevoir cette espèce, car elle a tendance à apparaître soudainement et de manière imprévisible. Même ceux qui sont déterminés à l’observer peuvent ne pas y parvenir.

Les cerfs d’Eld sont originaires d’Asie du Sud-Est et vivent principalement dans des forêts entrecoupées de prairies et d’arbres épars, se nourrissant principalement d’herbes.

« Il est encore impossible de déterminer précisément le nombre de cerfs d’Eld vivant actuellement dans le parc national de Chu Mom Rây. Pour le savoir, nous devrons mener une étude approfondie, avec comptage et analyse. Pour l’instant, le parc surveille l’espèce grâce à des images et met en œuvre des mesures de protection strictes », a-t-il fait savoir.

Avec une superficie de plus de 60.000 ha, le parc national de Chu Mom Rây compte parmi les sites les plus riches en biodiversité du Vietnam. Outre les cerfs d’Eld, le parc abrite plus de 1.000 espèces animales, allant de la faune commune à des espèces rares et menacées comme le gaur, l’ours noir d’Asie, le langur argenté, le douc à pattes noires, le douc à pattes grises et le douc à pattes rouges.

Le parc installe actuellement des caméras à détecteur de mouvement et des pièges photographiques supplémentaires dans ses forêts. En août, les images et les données recueillies seront analysées afin d’identifier d’autres espèces rares et d’évaluer leur état de conservation. – VNA/VI