Des cadeaux offerts aux visiteurs du Mausolée du Président Hô Chi Minh

Le Département du tourisme de Hanoi et le Comité de gestion du Mausolée du Président Hô Chi Minh ont offert vendredi 2 septembre des biscuits et une bouteille de l’eau à chaque visiteur du Mausolée du Président Hô Chi Minh

Au total, 20.000 cadeaux ont été offerts aux visiteurs à cette occasion, a fait savoir le Département du tourisme de Hanoi, indiquant que cette activité vise également à promouvoir et promouvoir le tourisme, ce qui contribuera à continuer à construire l'image touristique de la capitale en tant que destination accueillante, attrayante et sûre.

Le 2 septembre 1969, le Président Hô Chi Minh quittait ce monde. Forts de la vénération infinie pour le plus grand leader que la nation est portée, mais aussi pour satisfaire l’aspiration du peuple, le Parti et l’Etat ont décidé de momifier sa dépouille mortelle et de construire son mausolée.

Depuis, des dizaines de millions de visiteurs vietnamiens et étrangers ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Leader génial du Parti communiste du Vietnam et du peuple et ami intime des peuples du monde luttant pour la paix et l’indépendance, la démocratie et le progrès, il a consacré toute sa vie à l’indépendance et à la liberté de son pays, comme au bonheur de son peuple. – VNA/VI