Des bulletins déposés au cœur de la mer à Truong Sa

Des électeurs de la zone spéciale de Truong Sa reçoivent leurs bulletins de vote sur l'île de Sinh Ton. Photo : VNA

Dans la matinée du 8 mars, 20 bureaux de vote établis sur les îles relevant de la zone spéciale de Truong Sa, dans la province de Khanh Hoa, ont ouvert simultanément le scrutin anticipé pour les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Prenant la parole lors de la cérémonie au bureau de vote n°7, le lieutenant-colonel Nguyen Huy Tuong, commandant de l’île de Sinh Ton et chef de l’équipe électorale du bureau de vote n°7, a souligné que les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 constituaient un événement politique majeur pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée.



Pour les électeurs de l’île de Sinh Ton, participer à ce vote anticipé est considéré à la fois comme un honneur et une responsabilité, avec la détermination d’accomplir pleinement leur mission, a-t-il déclaré.



La zone spéciale de Truong Sa est un territoire éloigné du continent et soumis à des conditions météorologiques souvent rudes. Le corps électoral comprend des cadres, des soldats, des habitants vivant sur les îles ainsi que des pêcheurs exploitant les ressources maritimes de la région.



L’organisation du vote anticipé vise non seulement à garantir le calendrier électoral national, mais aussi à s’adapter aux conditions de service des forces chargées de la défense de la souveraineté maritime et insulaire, tout en facilitant la participation des pêcheurs opérant au large.



Au milieu de l’immensité de la Mer Orientale, les bulletins déposés par les électeurs civils et militaires de la zone spéciale de Truong Sa revêtent une signification toute particulière.



En raison de l’éloignement du continent et des difficultés de transport, tous les préparatifs pour cette journée électorale ont été organisés avec soin et précision, depuis l’acheminement des urnes et des bulletins jusqu’à l’établissement des listes électorales et la diffusion des règles électorales auprès des militaires et des habitants.



Auparavant, dans la matinée du 24 février, les navires 464 et 471 de la Brigade 146 (Région navale 4) ont quitté le port militaire de Cam Ranh, transportant les urnes, les bulletins de vote, les cartes d’électeur et les listes des candidats pour déployer le dispositif électoral anticipé sur les îles de la zone spéciale de Truong Sa.



Sous la garantie des forces de la Région navale 4 et des autorités locales, la journée de vote anticipé à Truong Sa s’est déroulée dans un climat solennel, démocratique et conforme à la loi. -VNA/VI