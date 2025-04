Des bec-ouvert indiens prennent leurs quartiers à Gia Lai

Une volée de cigognes à bec ouvert indien (Anastomus oscitans) est arrivée ces derniers jours dans la commune d’Ia Mron, district d’Ia Pa, dans la province de Gia Lai, sur les Hauts Plateaux du Centre.



Le bec-ouvert indien est une espèce d'oiseau aquatique appartenant à la famille des Ciconiidés et en danger d'extinction. Inscrit dans le Livre rouge du Vietnam, il vit généralement dans les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est.



Le grand oiseau échassier à long cou et à longues pattes doit son nom à la forme particulière de son long bec fort. L'espace libre médian entre ses deux mandibules transforme son bec en une sorte de "casse-noix", outil remarquable qui lui permet d'attraper ses proies.



Le Comité du Parti de la commune d’Ia Mrơn a immédiatement demandé aux unités concernées de déployer d’urgence des mesures pour protéger les nouveaux arrivants survolant les champs de la commune.

Volée de cigognes est apparue dans la commune d’Ia Mron, district d’Ia Pa, dans la province de Gia Lai, sur les Hauts Plateaux du Centre. Photo : VNA

Le Comité populaire communal a été chargé de diriger la patrouille pour protéger le troupeau de cigognes et, parallèlement, de sensibiliser la population locale en lui rappelant que la chasse aux animaux sauvages rares constitue une infraction à la loi.



Le Front de la Patrie et d’autres organisations communales renforceront la communication afin que la population locale respecte scrupuleusement les réglementations relatives à la protection de la faune et à la conservation de la biodiversité, telles que définies par la loi et le Livre rouge du Vietnam.



La protection du troupeau de cigognes n’est pas seulement un impératif moral, elle contribue également à la préservation de la biodiversité de la région.



Le Comité populaire de la commune d’Ia Mron collabore avec les services du district d’Ia Pa pour surveiller et superviser les oiseaux, tout en appelant la population à préserver le paysage naturel et à protéger l’écosystème agricole durable. – VNA/VI