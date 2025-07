Des avancées remarquables du Vietnam dans la lutte contre la traite des êtres humains

Kendra Rinas, cheffe de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam. Photo : VNA

À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains 2025, placée sous le thème « La traite des êtres humains est un crime organisé, mettons fin à l'exploitation », Kendra Rinas, cheffe de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam, a salué dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) les efforts remarquables du pays dans ce domaine.



Elle a souligné les avancées majeures du Vietnam, en particulier l'entrée en vigueur, en juillet 2025, de la loi amendée sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui adopte une approche centrée sur les victimes. Ce texte améliore la prise en charge non seulement des citoyens vietnamiens, mais aussi des étrangers, des apatrides et des mineurs.



Cette loi constitue une étape clé dans la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2021–2025, avec une vision à l’horizon 2030. Elle marque un jalon important dans 25 ans de coopération dans la lutte contre ce fléau.



Depuis 2019, l’OIM et ses partenaires ont soutenu plus de 840 victimes de traite et migrants vulnérables, tout en formant plus de 1.380 agents chargés de l'application de la loi. En parallèle, des progrès notables ont été accomplis dans le rapatriement des Vietnamiens piégés dans des centres d’escroquerie en ligne. Toutefois, les mécanismes de repérage et d’assistance restent à renforcer en termes de cohérence et d’efficacité.



L’OIM coopère actuellement avec le ministère de la Santé et les gardes-frontières vietnamiens pour améliorer les capacités de dépistage des victimes rapatriées de ces centres frauduleux.



Kendra Rinas a alerté sur le caractère de plus en plus sophistiqué des réseaux de traite, qui opèrent en ligne et ciblent principalement des jeunes instruits, férus de technologies. Selon un rapport de l’OIM, le nombre de victimes assistées en Asie du Sud-Est est passé de 296 en 2022 à 1.096 en 2025. Les victimes sont contraintes à la criminalité, au trafic d'organes et, plus récemment, au trafic de fœtus – une pratique désormais explicitement interdite par la nouvelle loi. Les trafiquants exploitent les failles juridiques et l’espace numérique, ce qui complique davantage la détection.



Face à ces défis, il est crucial de renforcer la sensibilisation du public, les compétences des forces de l’ordre et de garantir à toutes les victimes une protection intégrale à chaque étape, a insisté Kendra Rinas.



Concernant son appui futur, selon Kendra Rinas, l’OIM continuera de soutenir le Vietnam pour faire reculer la traite des êtres humains.



Selon elle, la consolidation de la base de données nationale sur la traite des êtres humains et la gouvernance migratoire. Une gestion rigoureuse des données est essentielle pour une planification et des poursuites efficaces. L’OIM contribuera également à la formation spécialisée des professionnels de la justice et de la sécurité, ainsi qu’à la promotion des partenariats entre le gouvernement, les organisations sociales et les entreprises technologiques.



Par ailleurs, l’OIM mène des campagnes de communication pour prévenir la traite des êtres humains et renforcer la résilience des populations à risque. En coopération avec les organes compétents et avec le soutien du ministère britannique de l’Intérieur, l’organisation œuvre à changer les comportements et à améliorer l’accès à l’information sur la migration sûre.



Elle a souligné le rôle des jeunes dans la conduite d’initiatives visant à promouvoir une migration sûre et à lutter contre la traite des êtres humains. Elle a également insisté sur l’importance des efforts visant à leur fournir les ressources et compétences nécessaires pour promouvoir des choix migratoires éclairés et devenir acteurs du changement dans leurs communautés.



À ce jour, grâce à un partenariat avec Microsoft et les autorités vietnamiennes, la plateforme en ligne congdanso.edu.vn a permis à plus de 13.000 Vietnamiens, notamment des travailleurs migrants, d’acquérir des compétences numériques, professionnelles et entrepreneuriales.



À l’avenir, l’OIM entend poursuivre ses efforts en faveur du recrutement éthique, de la santé des migrants et de l’adaptation aux migrations climatiques.



Dans son message pour cette Journée mondiale, Kendra Rinas a appelé à une mobilisation de toute la société, en particulier des jeunes, pour soutenir les victimes, traduire les criminels en justice et construire un monde sans exploitation humaine.



Elle a également souligné l'importance d’une action proactive des forces de l’ordre, ainsi que des campagnes de sensibilisation dans les lieux publics fréquentés – gares, aéroports, stations de bus – afin de toucher un large public et inciter à la dénonciation des cas suspects.– VNA/VI