Des athlètes vietnamiennes en stage intensif en France en vue des Jeux olympiques de 2028 et 2032

Des athlètes d'athlétisme. Photo d'illustration : VNA Huit athlètes vietnamiennes, accompagnées de leurs entraîneurs, suivent depuis le 2 octobre un programme d’entraînement intensif à Caen, en Normandie, dans le cadre d'un accord de coopération sportive entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Association francophone pour le sport (AFS).

Organisé avec le soutien de l'AFS, du Centre sportif de Normandie (CSN), du Camp Académie Elite Normandie Training ainsi que des clubs d'athlétisme et d'escrime de Caen, ce stage vise à préparer les prochaines éditions des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et de Brisbane 2032.

Les sportives vietnamiennes, issues des disciplines de l'athlétisme et de l'escrime, bénéficient d'un encadrement professionnel et de méthodes d'entraînement modernes inspirées du modèle français. Il s'agit de la première formation de longue durée organisée en France pour des athlètes vietnamiennes.

L'accord, signé le 26 mai 2025, prévoit la formation de 100 athlètes et 20 entraîneurs vietnamiens de haut niveau dans une dizaine de disciplines, avec pour ambition de décrocher des médailles olympiques sur la période 2028–2036.

Selon l'AFS, ce programme illustre la volonté commune de valoriser les atouts de la Normandie et de renforcer les échanges durables avec l'Asie à travers le sport. Dotée d'infrastructures modernes et d'un savoir-faire reconnu, la région considère cette coopération comme un nouvel élan de son ouverture internationale et du partage d'expériences sportives avec le Vietnam. -VNA/VI